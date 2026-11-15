El Caso Nadia Beller: una red de poder, atentados y asilo

La historia pública del caso Beller comenzó la noche del lunes 17 de agosto de 2026 en Santa Cruz de la Sierra. Nadia Beller, abogada, analista política y activista que llevaba cuatro semanas de embarazo, acudió al Hotel Swiss Contact tras recibir una citación que luego calificó como falsa.

En la puerta del establecimiento fue interceptada por dos hombres vestidos con uniformes de repartidores de la empresa PedidosYa, quienes le dispararon en tres ocasiones y le sustrajeron su cartera junto con su teléfono celular.

Tras ser sometida a una cirugía de emergencia, las primeras investigaciones de la Policía y el Ministerio Público apuntaron hacia su entorno más cercano. El principal sospechoso identificado fue el consultor político argentino Fernando Cerimedo, expareja de Beller y asesor del presidente Rodrigo Paz Pereira. Cerimedo fue aprehendido por efectivos policiales en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

Los primeros nombres

El 19 de agosto, Erbol informó que la Fiscalía de La Paz abrió de oficio una investigación por enriquecimiento ilícito. El fiscal departamental Luis Carlos Torrez confirmó el allanamiento del departamento de Cerimedo, donde se encontraron dinero, tarjetas y un vehículo con destellador. En el proceso declaró como testigo Mauricio López, asesor de la Presidencia.

Entre los nombres mencionados por Beller apareció Brad Parscale, estratega político estadounidense y socio de Cerimedo. Según la abogada, estaría relacionado con una comisión por operaciones de compra de combustible de Futura Bolivia y supuestos pagos por almacenamiento, conocidos como tancaje.

También denunció que Cerimedo le había hablado de gestiones para evitar la detención y facilitar la salida del país de un joven vinculado al caso de las maletas de oro. Estos extremos debían ser verificados por la Fiscalía.

El entorno presidencial

Otro nombre fue Marilena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz. Beller aseguró que había presenciado llamadas frecuentes entre ella y Cerimedo, en las que conversaban sobre asuntos que debían comunicarse al mandatario y a sus ministros.

El 31 de agosto, el vicepresidente Edmand Lara difundió un audio atribuido a ambos, referido a la continuidad del entonces comandante general de la Policía, Mirko Sokol, y a posibles cambios institucionales.

Al día siguiente presentó una denuncia penal por presunto tráfico de influencias, asociación delictuosa, organización criminal y otros delitos.

El presidente Paz respondió el 26 de agosto que Cerimedo había colaborado durante la campaña y al inicio de su gestión, pero negó que tuviera representación oficial. “El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó, según ERBOL.

Los contactos policiales

El nombre de Erick Correa, vinculado a Inteligencia policial y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), apareció en conversaciones atribuidas al consultor argentino.

El 18 de septiembre, Lara difundió un audio en el que supuestamente ambos hablaban de conseguir identidades diferentes para tres policías que participarían en una operación. Cerimedo habría ofrecido gestionar esos documentos ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

En mensajes del teléfono del argentino también apareció un contacto identificado como ECG. En una conversación del 8 de agosto, Cerimedo solicitaba el número de la secretaria de una persona a la que llamaba “el tipo”. La respuesta incluía el contacto “Cinthia secre”, que Beller relacionó con Cinthia Parra, secretaria del expresidente Evo Morales.

La comunicación con Correa volvió a cobrar importancia después del atentado. El 17 de agosto, el contacto identificado como E.C.G. escribió a Cerimedo: «“Hermano, en este momento le dispararon”. El efectivo reconoció haber mantenido comunicación con el argentino y declaró que este le había pedido averiguar por qué Beller no respondía sus llamadas.

Grabaciones y narcotráfico

El 28 de septiembre se difundió un audio atribuido a Cerimedo y a una mujer no identificada. En la conversación se hablaba de pagos mensuales de 15.000 dólares por avionetas que supuestamente realizaban operaciones vinculadas al narcotráfico en Beni.

Al día siguiente apareció otra grabación, esta vez atribuida al argentino y a F. Cabrera, entonces director de la Felcn. Se mencionaba la detención de dos abogados y la posibilidad de “armar una trampa”.

El 5 de octubre, Lara difundió una conversación atribuida a Cerimedo y al entonces fiscal general Roger Mariaca. Ambos coordinaban un encuentro en Santa Cruz y mencionaban a una tercera persona identificada como M.

Negocios y decisiones de Gobierno

El 13 de octubre apareció un audio atribuido a Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes. El legislador reconoció haber conversado con el argentino, pero cuestionó la edición y el contexto de la grabación.

Tres días después se difundió otra conversación atribuida a Cerimedo y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Se hablaba de un supuesto operativo para capturar a Evo Morales en el Trópico de Cochabamba, con coordinaciones policiales y una solicitud de entre siete y ocho millones de bolivianos para financiarlo durante 15 días.

“Básicamente voy a dirigir la operación sin ser funcionario ni policía. La Policía va a hacer todo dentro de la norma, todo lo que sea por fuera lo voy a hacer yo”, decía la voz atribuida al consultor. Zamora negó la autenticidad del audio y lo calificó de “chacota” y “ciencia ficción”, según Erbol.

El 26 de octubre se difundió otra conversación atribuida a Cerimedo y Urquidi sobre hidrocarburos, licitaciones de gas natural vehicular, comercialización de urea y nombramientos en YPFB.

En esos intercambios aparecieron los nombres del ministro Marcelo Blanco, del titular de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y del presidente de YPFB, Sebastián Daroca.

Erbol contabilizó al menos una docena de audios difundidos entre agosto y octubre. Sin embargo, advirtió que no todos tenían el mismo origen y que faltaban pericias oficiales integrales para establecer su autenticidad y contexto.

El asilo en México

Mientras crecían las denuncias, Beller manifestó temor por su seguridad. La Fiscalía la declaró testigo protegida.

El 17 de septiembre, según ABI, declaró durante aproximadamente tres horas en la investigación por enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. Su abogado, Jerjes Justiniano, informó que respondió casi un centenar de preguntas.

El 4 de noviembre, la Embajada de México comunicó a la Cancillería boliviana la concesión de asilo diplomático a Beller y solicitó un salvoconducto. El 9 de noviembre, Urgente.bo informó que la abogada permanecía en la sede diplomática, pero todavía no podía abandonar el país.

El 10 de noviembre, Bolivia comunicó su decisión de conceder el salvoconducto. Durante las primeras horas del miércoles 11, Beller salió del país rumbo a México, según informó Erbol.

“No ha habido aquí ninguna negociación ni acuerdo político para favorecer a nadie”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, el 11 de noviembre de 2026 al confirmar el salvoconducto que permitió la salida de la abogada y activista Nadia Shirley Beller Delgadillo hacia México, según reportó el portal Urgente.bo.

Esa declaración cerró el capítulo boliviano de una trama que durante casi tres meses expuso los vínculos entre asesores políticos, autoridades del Órgano Ejecutivo, operadores judiciales, jefes policiales y presuntos sicarios en el país.

Su salida no cerró el caso. Quedan por esclarecer el origen de los recursos denunciados, las relaciones de Cerimedo con funcionarios y empresarios, los contactos policiales, las operaciones mencionadas en las grabaciones y las circunstancias del atentado.

La red de nombres y conversaciones expuesta por Beller todavía espera respuestas judiciales. Las denuncias deberán convertirse en pruebas y las responsabilidades individuales tendrán que establecerse en los tribunales.