Despliegan 194 efectivos y cinco medios aéreos para combatir incendio forestal en San José de Chiquitos

El Gobierno nacional, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, municipios e instituciones de primera respuesta, movilizó a 194 efectivos, 21 vehículos y cinco medios aéreos para fortalecer las labores de combate al incendio forestal que afecta a las zonas de Taperas, Ipiás y Chochís, en el municipio de San José de Chiquitos, y que amenaza con avanzar hacia Roboré.

El Viceministerio de Defensa Civil informó que, de acuerdo con la evaluación operativa de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE), el fuego afectó una superficie estimada de entre 6.500 y 7.000 hectáreas y mantiene una progresión en dirección al municipio de Roboré.

Las acciones de atención se concentraron en el reconocimiento aéreo de la zona afectada, la evaluación del avance del fuego, la identificación de sectores críticos y la ubicación de puntos estratégicos de abastecimiento de agua para las descargas mediante el sistema Bambi Bucket.

El despliegue contempla la participación de personal militar, bomberos, equipos técnicos y organismos de apoyo, además de cuatro drones y un helicóptero para las tareas de evaluación, coordinación y supresión del fuego.

En el componente militar participan 100 bomberos forestales de la Quinta División del Ejército, distribuidos entre el Regimiento de Infantería 13 Montes y el Regimiento de Artillería 5 Vergara, quienes realizan labores de intervención en el sector de Taperas.

Además, las instituciones involucradas establecieron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en el puesto de comando de Taperas, con la asignación de responsabilidades en las áreas de comando, operaciones, logística y planificación.

En una reunión interinstitucional con autoridades de la Gobernación cruceña, la Subgobernación de la provincia Chiquitos, el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, la UMEE y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), entre otras entidades, se determinó habilitar un puesto de comando en la comunidad de Chochís, considerada un punto estratégico para el abastecimiento de agua y el despliegue de operaciones aéreas.

Para este domingo 15 de noviembre están previstas nuevas descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket, con prioridad en la cabeza del incendio y el flanco izquierdo. También se realizarán reconocimientos terrestres para identificar y habilitar vías de acceso hacia los sectores afectados.

Defensa Civil señaló que mantendrá el despliegue operativo y el apoyo logístico, además de la coordinación con las Fuerzas Armadas, la Gobernación, los gobiernos municipales y otras instituciones para contener el avance del incendio, proteger a la población y resguardar el patrimonio natural.