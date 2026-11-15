Gobierno pide a Romer Saucedo presentarse ante la justicia y no declarar en redes sociales

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Publicado el 15/11/2026 a las 14h26
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El viceministro Wilson Santamaría instó al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a presentarse ante la Fiscalía o las autoridades judiciales, en lugar de recurrir a las redes sociales para negar las acusaciones en su contra.

La declaración surge luego de que Saucedo emitiera un mensaje dirigido al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en el que aseguró que no tiene vínculos con el narcotráfico y le pidió parar la "persecución".

"Si él tiene algo que decir, más allá de las redes sociales, lo que debería hacer es apersonarse a la Fiscalía General del Estado o ante los jueces que supervisan o ejercen control jurisdiccional sobre esta causa para presentar los descargos que considera adecuados", sostuvo.

Este pasado sábado, Saucedo escribió en sus redes sociales que no tiene poder sobre ciertas instituciones y que el caso por el que se lo acusa es armado. Además, sostuvo que, quienes declararon en su contra, fueron obligados.

 

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