El presidente de YPFB revela que el 12 de enero se levantará la subvención a la gasolina

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Publicado el 15/11/2026 a las 22h44
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Este domingo, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, revelo que el 12 de enero es la fecha fijada para el levantamiento de la subvención a la gasolina, de acuerdo a las decisiones del gobierno y la normativa que le antecede. Entrevistado por el programa Asuntos Centrales, dijo que hay que preparar al país para tal medida.

"La gasolina, básicamente, hay una línea ya establecida que debe liberarse hasta el 12 de enero del próximo año. Estamos ya llegando a esa fecha, y tenemos que ir preparando también al país para ello", declaró Daroca.

Sin embargo, luego evitó ser enfático en reafirmar la fecha para que el precio de las gasolinas este fijado por el mercado internacional. "Eventualmente no sé si será antes o un poquito después. Tiene que ver justamente con tener preparados a todos los sectores más vulnerables para que podamos compensar a esos sectores", sostuvo.

Sobre el nuevo precio de la gasolina, Daroca evitó anticipar una cifra y argumentó que dependerá de las condiciones del mercado internacional. "El cálculo ahora está tan sujeto a variables internacionales que no me animaría a decirte cuánto va a estar la gasolina en enero", manifestó.

El ejecutivo explicó que en el nuevo presupuesto 2027 no debería haber un monto para seguir subvencionando la gasolina, aunque sí para otros combustibles que todavía se van a subvencionar, como el caso del GLP.

"Hay otros combustibles que todavía se van a subvencionar, por ejemplo, el caso del GLP. Entonces, sí tiene que haber un presupuesto en el Tesoro para cubrir esa subvención que se hace a través de YPFB", señaló.

El 18 de septiembre, hace casi dos meses, el gobierno de Rodrigo Paz puso fin a la subvención al diesel.

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