Saucedo asegura que “jamás” se “involucró en narcotráfico”

Diez días después de su declaratoria de “autoexilio”, el ahora expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, se pronunció ayer, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, ante las acusaciones de narcotráfico en su contra.

“Presidente Rodrigo Paz, usted puede parar esta persecución”, titula su mensaje, y continúa manifestando “usted puede parar esta ola de abusos y mentiras.

“Usted sabe, que yo no tenía poder ni control sobre la DGAC, NAABOL, ADUANA ni FELCN. Jamás tuve mando sobre esas instituciones. Jamás me involucré en narcotráfico.

“Lo que están haciendo hoy es construir casos con odio, inculpando a personas inocentes y armando una hoguera que no es justa.

“Le imploro que interceda y frene estos abusos que están cometiendo personas de su propio gobierno. Solo usted puede hacerlo”, se lee en la parte inicial de su pronunciamiento.

Después de que Saucedo salió de Bolivia bajo el argumento de que su vida y su libertad estaban en riesgo, la exdiputada Laura Rojas, investigada por la internación de 32 maletas sin control en Viru Viru, aseguró que las mismas eran de propiedad del magistrado.

Poco después, ya involucrado y detenido, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, afirmó que había marihuana de alta pureza en las 32 maletas y también señaló como responsables a Saucedo y al exfiscal general Roger Mariaca, actualmente preso en la cárcel de Cantumarca.

Saucedo remarca que buscaron “chivos expiatorios para tapar errores de ellos y para no investigar lo que de verdad está dañando” la gestión gubernamental.