El Súper Niño pone a prueba la capacidad de reacción de Bolivia

País
La Prensa
Publicado el 15/11/2026 a las 10h24
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Mientras unas regiones de Bolivia esperan por lluvias que no llegan, otras se preparan para recibir precipitaciones que podrían desbordar ríos, inundar comunidades y destruir cultivos.

El fenómeno del Súper Niño 2026-27 amenaza con profundizar esa contradicción climática y poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado frente a una emergencia que ya afecta a miles de familias con pérdida de cultivos o ganado.

La advertencia no es menor. Al 29 de octubre, la sequía ya perjudica a 1.486 comunidades de 63 municipios en seis departamentos. Detrás de cada cifra, hay familias que dependen de la agricultura y la ganadería para subsistir y que ahora enfrentan la reducción de sus ingresos y están en riesgo de perder sus medios de vida.

Ante este escenario, el presidente Rodrigo Paz promulgó el 31 de octubre el Decreto 5759, que declara emergencia nacional por la sequía y el riesgo de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes asociados a El Niño.

La disposición es un instrumento legal para activar la respuesta estatal ante la emergencia, reconoce la presencia de sequía y el riesgo inminente de otros eventos climáticos.

Sin embargo, su contenido no detalla un presupuesto específico, montos asignados a cada departamento, plazos de ejecución ni un cronograma de obras preventivas. Tampoco identifica un plan de contingencia  y menos las intervenciones concretas que deben desarrollarse en cada región.

Ya el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano explicó, que la declaratoria no es un desembolso automático de recursos ni autoriza a prescindir de los procedimientos establecidos. Su alcance permite gestionar mecanismos de financiamiento, pero estos requieren actuaciones posteriores.

La autoridad convocó a gobernadores y alcaldes a asumir una respuesta coordinada, identificar los daños, elaborar evaluaciones de necesidades y formalizar sus propias declaratorias de emergencia o desastre, cuando corresponda. Burocracia en su más perfecta acepción.

Aclaró que la atención no puede recaer únicamente sobre el Ministerio de Defensa, sino que requiere la participación de sus homólogos de Agua y Medioambiente, Salud, Producción, Infraestructura y Economía, además de gobernaciones y alcaldías.

En criterio del ambientalista Waldo Rojas, la distribución de responsabilidades abre otro desafío: convertir la coordinación institucional en acciones oportunas. “La identificación de comunidades vulnerables, la actualización de planes de contingencia y la gestión de recursos son tareas que deben avanzar antes de de los desastres”.

Dos extremos

El fenómeno de El Niño no golpea por igual a todo el territorio. Sus efectos pueden manifestarse con periodos prolongados sin lluvia en unas zonas y precipitaciones intensas en otras.

El investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito, estima que alrededor de 100 municipios sentirán efectos severos del fenómeno climático. Según su análisis, prácticamente todos los productos agrícolas pueden resultar afectados.

Potosí y Oruro enfrentarían condiciones de sequía o déficit inusual de lluvias, al igual que la provincia Cordillera de Santa Cruz, el altiplano, los valles y el Chaco. En contraste, las tierras bajas y  el  oriente deben mantenerse en vigilancia ante la posibilidad de lluvias, inundaciones y desbordes de ríos.

El problema no se limita a la pérdida de cosechas: la falta de agua puede comprometer el consumo humano, la producción de alimentos y la generación hidroeléctrica, mientras que el exceso de precipitaciones amenaza caminos, infraestructura y redes de servicios básicos.

Meteorológos identifican al periodo entre octubre y diciembre como una etapa de especial intensidad de El Niño. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipa que el fenómeno alcanzará su máxima intensidad a fines de año.

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