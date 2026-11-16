Avanzar en la construcción de la Agenda 50/50 a partir de cuatro pilares: transparencia de las cifras, eficiencia en la gestión pública, fortalecimiento de los ingresos propios y diálogo sin presiones ni bloqueos, son los pilares del diálogo que iniciaron este lunes en La Paz autoridades del Gobierno, y alcaldes de El Alto y de las nueve ciudades capitales de departamento.

“Aquí están los viceministros para poder explicar cuál es la situación que tenemos y, como nunca antes en los últimos más de 20 años, estamos transparentando todas las cifras para que veamos realmente cuál es la situación”, afirmó el titular del Ministerio de la Presidencia, Fernando Aramayo, según un reporte de esa cartera de Estado.

En lo que respecta a mejorar la eficiencia de la gestión municipal y sectorial para obtener resultados concretos en beneficio de la población, Aramayo mencionó que hay municipios que, con su asignación actual de ítems, deberían alcanzar cerca de siete millones de atenciones en salud, pero estas se limitan a dos millones.

El ministro también destacó la necesidad de fortalecer los ingresos propios de las Entidades Territoriales Autónomas y revisar alternativas para mejorar su capacidad de recaudación.

Asimismo, Aramayo sostuvo que en el tratamiento de los temas referidos a la Agenda 50/50 se debe “agotar todo el espacio de diálogo y no salir al escenario de la presión y los ultimátums. Porque creemos que el país ya no está para esto”, manifestó.

El ministro explicó que la propuesta del Gobierno tiene una perspectiva multisectorial para mejorar la atención en salud, educación, servicios básicos y desarrollo productivo.

En el encuentro participan representantes del Sistema Asociativo Municipal, integrado por la Federación de asociaciones Municipales de Bolivia, la Asociación de Municipios del Departamento de Tarija, Asociaciones de Municipalidades Departamentales, Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia; además de los ministros de Hidrocarburos y Economía, Marcelo Blanco y Christian Morales, respectivamente, y los viceministros de Gestión Legislativa y de Autonomías.