Fallece Aldrin Ichuta, el joven que pedía la ley de eutanasia

País
ERBOL
Publicado el 16/11/2026 a las 11h35
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Aldrin Ichuta falleció este lunes, luego de una dolorosa lucha contra el cáncer, informó su familia. El joven se hizo conocido recientemente por impulsar una campaña para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de eutanasia, ante el avance de su enfermedad y los intensos dolores que padecía.

Ichuta sufría de osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos. Los últimos meses compartía en redes sociales aspectos de su vida y las dificultades que enfrentaba a causa de la enfermedad. A través de videos publicados en TikTok y entrevistas con medios de comunicación, buscó visibilizar su situación y promover el debate sobre la muerte digna.

En una entrevista con ERBOL en octubre, el joven manifestó su temor a que la enfermedad avanzara sin que la norma llegara a aprobarse. Explicó que estaba perdiendo progresivamente la sensibilidad y movilidad de su cuerpo, además de enfrentar dificultades para hablar y dolores que le impedían dormir.

"Tengo miedo a la muerte, pero a lo que más le tengo miedo es irme con dolor, irme sufriendo", expresó entonces.

Manifestó que quería que las autoridades comprendieran el sufrimiento de las personas que atraviesan enfermedades graves e incurables.

El proyecto de ley de eutanasia quedó congelado en etapa de comisión, después de pronunciamientos de organizaciones que rechazaron su aprobación.

 

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