Maestros urbanos levantan huelga de hambre, pero no sus movilizaciones en todo el país

Después de 13 días de huelga de hambre, siete maestros urbanos de Santa Cruz levantaron la medida de presión, lo mismo que en otras regiones, para concentrarla en la ciudad de La Paz, informó anoche el dirigente Lorenzo Chávez de la federación cruceña.

El líder sindical declaró que el sector descartó el paro de 72 horas debido a los exámenes finales y la entrega de calificaciones, y anunció una marcha nacional y nuevas alianzas con maestros rurales, juntas escolares, vecinos y la Central Obrera Boliviana (COB). “Nos declaramos en movilización y en lucha permanente, pero ya no vamos a estar solos”, afirmó.

Chávez, reiteró que mantienen su pedido de la no descentralización a la educación y que los institutos tecnológicos sigan siendo administrado por el Gobierno nacional.

Los maestros se negaron a discutir el anteproyecto de ley que propone el Gobierno para concretar dicha transferencia y vaticinan una semana de conflictos con movilizaciones.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, reiteró que lo que se ha trabajado es un anteproyecto de ley. Para él es un simple documento de discusión, “no hay ningún proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa”, aclaró.

La dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación de Bolvia, Miriam Ayala, acusó al Ministro de no respetar el compromiso asumido con anterioridad, el mismo establecía que cualquier discusión se plantearía en mesas de diálogo antes de que se presente cualquier propuesta de descentralización.