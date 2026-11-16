Ministro de Hidrocarburos confirma que se levantará la subvención a la gasolina, pero dice no hay fecha definida

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó que se levantará la subvención a la gasolina, pero aseguró que no hay una fecha definida para ello.

La autoridad, así, salió al paso a desmentir lo expresado por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, quien señaló que la subvención a la gasolina debe levantarse hasta el 12 de enero.

"Básicamente hay una línea ya establecida y que debe ya liberarse (el precio) hasta el 12 de enero del próximo año, estamos llegando a esa fecha. Y tenemos que ir preparando también al país para ello", reveló Daroca en una entrevista con Asuntos Centrales.

Empero, poco después, el Ministerio de Hidrocarburos emitió un comunicado para desmentir lo expresado por el Presidente de YPFB.

"El Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene a bien informar a la opinión pública que no existe ninguna fecha establecida para levantar la subvención a la gasolina, descartando categóricamente las versiones que señalan al 12 de enero como un plazo límite para asumir dicha medida", señala el documento.

En esa línea, el ministro del área confirmó que la subvención a la gasolina será levantada, pero, dijo, "eventualmente" y con "responsabilidad".

"Ahora, que hay que quitar subsidio, se lo va a quitar eventualmente, pero primero tenemos que tener medidas claras, preparadas con responsabilidad", afirmó en entrevista con Unitel.

Blanco inexistió que "no hay ningún plazo" para levantar la subvención. "Nosotros actuamos con responsabilidad, como hemos tomado todas las medidas, tiene que haber primero un análisis de los sectores más afectados. Una vez que conozcamos esos resultados, recién tomaremos la medida que tengamos que tomar con responsabilidad", dijo.

"O sea, puede ser antes, puede ser después, pero la medida va a ser tomada cuando tengamos los resultados y aquellas medidas para permitir que los sectores más afectados no tengan ningún impacto", señaló.