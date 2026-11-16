El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que ninguna autoridad del gabinete del presidente Rodrigo Paz tiene sus visas restringidas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"No hemos recibido ninguna comunicación del Gobierno de Estados Unidos sobre el levantamiento de la visa a ninguno de los ministros", afirmó Oviedo en entrevista con Erbol.

La autoridad, en ese sentido, afirmó que "hace unas semanas" fue a Estados Unidos y logró entrar y salir de ese país "sin problema".

"He vuelto de Estados Unidos hace unas semanas atrás, (...) sin problema", aseveró.

En los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos emitió dos listas de autoridades, exautoridades y ciudadanos bolivianos cuyas visas fueron restringidas y, en consecuencia, están prohibidos de entrar a territorio norteamericano.

Entre los implicados figuran diputados, jueces, fiscales, autoridades y exautoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Uno de los casos más relevante fue el del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien fue destituido, detenido y procesado en Bolivia horas después de que fuera incluido en la lista del Gobierno estadounidense.