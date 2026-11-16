El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, propuso a Kara Frederick como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de su país en Bolivia. La nominación fue remitida al Senado estadounidense y se enmarca en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Casa Blanca informó este lunes, en su apartado de nominaciones enviadas al Senado que "Kara Frederick, de California, será Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América ante el Estado Plurinacional de Bolivia".

Frederick se presenta en su cuenta de X como exdirectora de Política Tecnológica de The Heritage Foundation y señala que pasó por el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS) y el Departamento de Defensa (DoD). Su trayectoria incluye trabajos en seguridad tecnológica, inteligencia y análisis antiterrorista.

También participó en la creación y dirección de un programa de análisis sobre contraterrorismo y seguridad global de Facebook.

En cuanto a su formación académica, cuenta con una maestría en Estudios de Guerra del King’s College de Londres y una licenciatura en Relaciones Exteriores e Historia de la Universidad de Virginia. En enero de 2025 también formó parte del equipo de transición presidencial de Trump como asesora de políticas.

En suspenso

La nominación todavía debe ser examinada por el Senado. El proceso contempla una revisión en el Comité de Relaciones Exteriores, que puede convocar a audiencias, y posteriormente una votación en el pleno de la Cámara. Una vez confirmada, Frederick podrá asumir el cargo y presentar sus credenciales ante el Gobierno boliviano.

Bolivia y Estados Unidos dejaron de intercambiar embajadores en septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al representante estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de injerencia en asuntos internos.

Luego Washington respondió con la expulsión del embajador boliviano Gustavo Guzmán. Desde entonces, ambos países mantuvieron sus relaciones diplomáticas a través de encargados de negocios.

El acercamiento se reactivó con la llegada de Rodrigo Paz al Gobierno. En noviembre de 2025, Christopher Landau anunció el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores y, en marzo de 2026, Paz participó en Miami de la cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

En febrero, el canciller Fernando Aramayo también había informado que ambos países coordinaban la restitución de sus representantes diplomáticos.