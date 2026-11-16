Tuto advierte que las dos versiones del Gobierno sobre la gasolina "van a desatar una ola especulativa brutal"

El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó las versiones contradictorias que expusieron dos autoridades del Gobierno sobre la subvención de la gasolina y afirmó: "no sé a quién creerle".

El Ministerio de Hidrocarburos publicó este lunes un comunicado en el que remarca que "no existe ninguna fecha para levantar la subvención a la gasolina", luego de que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, anunciara que ese subsidio debe levantarse hasta el 12 de enero de 2027.

Para el también Libre, "van a desatar una ola especulativa brutal que se hizo ayer".

"Aunque lo desmientan, ya va a quedar en la cabeza de la gente", sostuvo en una entrevista con UNITEL. Antes, había remarcado que "el Gobierno debe darnos una sola versión".

Quiroga dijo que no se debe olvidar que este aspecto fue citado en el acuerdo que el Gobierno de Rodrigo Paz suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el crédito de $us 1.900 millones.

"Ahí consignaban que tenía que levantarse todas las subvenciones, toda esa información le llega a la gente, se queda anonadada, no sabe a qué atenerse y no sabe qué va a pasar con la economía", señaló Quiroga.

El Ministerio de Hidrocarburos publicó este lunes un comunicado en el que remarca que "no existe ninguna fecha para levantar la subvención a la gasolina".

"El Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene a bien informar a la opinión pública que no existe ninguna fecha establecida para levantar la subvención a la gasolina, descartando categóricamente las versiones que señalan al 12 de enero como un plazo límite para asumir dicha medida", señala el documento.

El comunicado surge luego de que Sebastián Daroca, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anunciara esa fecha de 2027 como el plazo para levantar el subsidio.