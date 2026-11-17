El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes el Decreto Supremo 5773, que autoriza al Ministerio de Economía la transferencia de Bs 180 millones a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la compra de harina de trigo, que será para la comercialización al sector productor del pan batalla con un 30% de descuento.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la transferencia de recursos a EMAPA por un monto de hasta Bs180.000.000.- (CIENTO OCHENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), con cargo al Tesoro General de la Nación – TGN, de acuerdo a disponibilidad financiera, para la compra, acopio, transformación, distribución y comercialización de grano y harina de trigo”, dice el artículo dos del decreto.

Asimismo, el artículo uno de la normativa indica que la finalidad de la medida es la de estabilizar el precio del pan batalla en el mercado interno, además del fortalecimiento del sector.

En ese sentido, la normativa establece que Emapa debe presentar informes mensuales de ejecución al Ministerio de Producción Sostenible, con el detalle de los recursos recibidos, los pagos efectuados por la compra de harina, cantidades adquiridas y comercializadas; ingresos por la venta de harina; saldos disponibles de los recursos e inventario de productos, debidamente respaldados.

Además, el decreto determina que Emapa implementará un sistema de información y trazabilidad de la harina para identificar y realizar el seguimiento desde la entrega hasta la distribución del producto final.