El Gobierno se comprometió a devolver a los gobiernos municipales los recursos retenidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) durante la gestión 2026. El anuncio se realizó ayer, tras una reunión con representantes de los municipios de las nueve ciudades capitales más El Alto.

“Hemos logrado también que el Gobierno nacional pueda devolver el 12% de IDH que nos descuentan a todos los gobiernos municipales para la exploración y explotación hidrocarburífera. El compromiso es que se devuelvan estos recursos que han sido descontados este 2026”, informó el alcalde de Trinidad, Mauricio Barba, según un reporte de Erbol.

La retención está establecida en la Ley 767, de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, promulgada en 2015. Su artículo 12 dispone que el 12% de los recursos del IDH se destine a ese fondo antes de su distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios.

Por su parte, Alfonso Lema, director del Servicio Estatal de Autonomías, explicó que hasta el viernes se trabajará con el sistema asociativo municipal para definir el instrumento normativo que permita concretar la devolución. Indicó que inicialmente se tenía un proyecto de ley, pero los alcaldes plantearon evaluar una vía normativa más ágil.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Jhonny Torres, señaló que los recursos devueltos serán de libre disponibilidad, por lo que podrán destinarse al pago de deudas y otras obligaciones de los municipios.

El acuerdo también contempla la aprobación de un decreto supremo para reajustar los precios de los contratos de obras que se encuentran paralizadas, con el objetivo de permitir su continuidad.