El presidente Rodrigo Paz remitió hoy al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edman Lara, las propuestas para la designación de dos embajadores y un representante permanente de Bolivia ante organismos internacionales.

En una carta fechada el 16 de noviembre de 2026, la presidencia manifestó su conformidad con las propuestas de Mónica Teresa Ayala de Rojas, para ocupar el cargo de embajadora de Bolivia en Uruguay, y de Giovanni Domingo Ortuño Camacho, como embajador en Estados Unidos, con sede en Washington D. C.

Giovani Ortuño es expresidente de la Confederación Empresarios Privados de Bolivia.

Además, propuso a Guido Rodolfo Áñez Moscoso para desempeñarse como representante permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).