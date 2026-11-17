Un total de 12 cajas de cartón que contenían mercurio fueron halladas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. El cargamento provenía de Miami, Estados Unidos, y llegó como encomienda, informó el comandante departamental de la Policía, Edson Fernández.

"Es un cargamento que llegaba del exterior, desde Miami, el mismo estaba en cajas de cartón, como encomiendas", señaló el jefe policial.

Fernández explicó que el caso ya fue derivado a la Fiscalía y a Transparencia de la Policía Boliviana, que están a cargo de la investigación bajo dirección funcional.

Por el momento, no se confirmó si hay personas detenidas o aprehendidas, tampoco se conoce si los responsables son bolivianos o extranjeros. Las investigaciones están en curso.

Dentro del reporte policial tampoco se precisó la cantidad exacta de mercurio que contenía cada caja, solo que se trata de 12 cajas en total.

Consultado sobre el uso del mercurio, el comandante señaló que tiene distintos usos, pero que cuando llega e ingresa de manera legal debe evidenciarse a través de la documentación correspondiente.