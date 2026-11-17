Ninguno de los ministros del gabinete del Presidente Rodrigo Paz tiene hasta el momento observaciones para la visa de ingreso a Estados Unidos, por lo menos la embajada de ese país no comunicó nada hasta ahora, según informó el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, según reporte de Erbol.

En entrevista con Erbol, Oviedo fue consultado si alguno de los ministros del gabinete tenía alguna observación respecto de la visa de ingreso a Estados Unidos y su respuesta fue la siguiente:

“No, no hemos recibido ninguna comunicación del gobierno de Estados Unidos sobre el levantamiento de la visa a ninguno de los ministros”, dijo la autoridad.

Oviedo también fue consultado si él tenía visa y respondió. “He vuelto de Estados Unidos hace unas semanas atrás, (...) sin problema”.

Otra consulta formulada al Ministro fue si ya tenían conocimiento de que Estados Unidos le negaría el ingreso a ese país al expresidente del Tribunal Supremo de Justica Romer Saucedo, hoy acusado por tener vínculos con el narcotráfico, su respuesta fue la siguiente:

“Exactamente, es natural que los países y sus policías trabajen de forma conjunta”, afirmó Oviedo.

El Ministro contó que en las primeras salidas al exterior que tuvieron autoridades del actual Gobierno pasaron vergüenzas porque cuando ingresaban a las salas de reuniones, representantes de otros países guardaban silencio debido a que no confiaban en el representante boliviano.

Señaló que esto es algo que viene de los gobiernos del MAS, pero que ahora está cambiando con la nueva política exterior de Bolivia.

Desvisados

Durante este año, Estados Unidos informó públicamente sobre la imposición de restricciones de visa a autoridades, exautoridades bolivianas y otras personas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El 28 de septiembre dio a conocer una lista de 13 personas, entre ellas el entonces fiscal general del Estado Roger Mariaca. Además, informó que había otras nueve personas alcanzadas por las medidas y un grupo de 20 funcionarios considerados corruptos. El 22 de octubre se conoció otra lista de 15 personas.

Entre los alcanzados por estas medidas figuran diputados, jueces, fiscales, autoridades y exautoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial, además de dos legisladores en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional y un empresario privado.

De las personas incluidas en ambas listas, cuatro fueron posesionadas como autoridades de distintas instituciones durante el gobierno de Rodrigo Paz, mientras que otras ocuparon cargos durante la administración de Luis Arce.