El canciller del Estado, Héctor Huanca, en su informe de primer año de gestión, aseguró que hasta el momento se trabajó con el objetivo de recuperar el “lugar de Bolivia en el mundo” y ahora se apunta a aprovechar esas oportunidades “mediante acciones concretas en materia económica, integración regional y proyección cultural”.

En su mensaje de informe de gestión, el Canciller delineó los principios que, según explicó, deben orientar la política exterior boliviana. Huanca afirmó que son tres las prioridades de la política exterior:

Transformación

1.- Transformación de las relaciones internacionales en desarrollo productivo: Como primera prioridad, la Cancillería impulsará que la diplomacia se traduzca en inversión, mercados, tecnología y empleo. Para ello, se pondrá en funcionamiento la agencia de producción de exportaciones e inversiones, brindando herramientas efectivas a los productores nacionales. Asimismo, se avanzará en nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica, y se profundizará el acuerdo con Chile, comenzando con 11 productos bolivianos.

En el ámbito de la cooperación y la tecnología, se gestionarán 10 millones de dólares de Estados Unidos destinados a salud, hasta 20 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, y se negociará un programa umbral con la MCC estimado entre 30 y 40 millones de dólares.

Articulador

2.- Posicionamiento de Bolivia como articulador estratégico de Sudamérica: La segunda prioridad apunta a convertir al país en un nodo integrador clave de la región. Se está impulsando el bloque Urupabol, junto a Paraguay y Uruguay, con una agenda orientada a concretar proyectos de infraestructura, transporte, logística y comercio. Hacia el Pacífico, se consolidará con Chile el corredor digital Humboldt, la interconexión energética y el oleoducto Sica Sica Arica.

Turismo

3.- Promoción de Bolivia como destino turístico, cultural y económico mundial: Como tercera prioridad, se proyectará la imagen internacional del país mediante el lanzamiento de una marca país y el aprovechamiento de la red de embajadas. Se promoverá una nueva ley de fomento al turismo sostenible y el fondo “Bolivia al mundo”, asegurando una cartera de inversión turística de aproximadamente 229 millones de bolivianos. Se dará mayor realce al patrimonio cultural, el folkore, la gastronomía y las industrias creativas.