Beni nació en un momento en que la existencia misma de Bolivia como país estaba en riesgo. Su creación no fue una simple decisión administrativa. Detrás de aquel comienzo había una disputa por un vasto territorio amazónico que también reclamaba Perú.

En 1841, el general peruano Agustín Gamarra invadió Bolivia al frente de sus tropas con el propósito de someter al país y, según el historiador y politólogo Jorge Abastoflor Frey, incorporar a la soberanía peruana extensas zonas del territorio nacional. La confrontación llegó a su punto decisivo el 18 de noviembre de ese año, cuando el ejército boliviano, al mando de José Ballivián, derrotó a las fuerzas invasoras en la Batalla de Ingavi. Gamarra murió durante el combate.

“Bolivia experimentó la segunda invasión peruana a nuestro territorio comandada por el general Gamarra, que es un evento ampliamente conocido, pero cuyas consecuencias todavía no son conocidas. Una de esas consecuencias es precisamente la creación del departamento del Beni”, dijo Abastoflor en entrevista con ABI, al explicar el vínculo entre aquel triunfo militar y la creación del departamento.

El historiador sostiene que las pretensiones peruanas alcanzaban sectores del norte del actual departamento de La Paz, el norte beniano —en áreas donde hoy se encuentran Guayaramerín y Riberalta— y el territorio de Pando. En su explicación, la disputa por esas regiones no terminó con la derrota de Gamarra, pues ambos países contaban con documentos para respaldar sus respectivos reclamos.

Abastoflor señaló que incluso existen mapas peruanos que todavía muestran esos espacios como territorios perdidos. Desde esa perspectiva, la organización política del norte amazónico adquirió un valor estratégico para Bolivia después de la guerra: no bastaba con haber frenado el avance militar, también era necesario afirmar la presencia del Estado en una región extensa y distante de los principales centros de poder.

La fecha elegida por Ballivián para crear el departamento refuerza esa relación histórica. El 18 de noviembre de 1842, exactamente un año después de la batalla de Ingavi, el mandatario estableció la creación de Beni mediante decreto, sobre la base de las antiguas misiones de Moxos, que hasta entonces formaban parte de Santa Cruz.

La coincidencia con el aniversario de la victoria no fue casual, según la interpretación del historiador, quien considera que la decisión también buscó dejar clara la pertenencia de ese territorio a Bolivia.

La creación departamental se enmarcó, además, en un proceso de reorganización administrativa del oriente. El gobierno de Ballivián buscaba fortalecer su presencia en una región con poblaciones dispersas, grandes distancias y una comunicación difícil con el resto del país. Los estudios históricos sobre ese periodo también identifican el interés del mandatario por incorporar de manera más directa Moxos a la estructura política y administrativa boliviana.

Moxos, mucho antes del decreto

Pero la historia del Beni no comenzó en 1842. Mucho antes de que existiera como departamento, Moxos ya era un territorio habitado por diversos pueblos indígenas, con formas propias de organización, conocimientos sobre su entorno y una larga trayectoria de relaciones entre comunidades.

Durante la Colonia, esa región adquirió importancia para la Corona española por su ubicación en la frontera oriental, frente al avance portugués hacia el río Iténez o Guaporé. Abastoflor explicó que las misiones jesuíticas fueron parte de la estrategia española para establecer presencia en las tierras bajas y contener la expansión de Portugal.

De aquel proceso surgieron poblaciones que hoy forman parte de la geografía beniana. Trinidad, Loreto, San Ignacio, Santa Ana de Yacuma, Magdalena y Baures figuran entre los asentamientos vinculados a la etapa misional. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, otras órdenes religiosas continuaron su labor en diversos pueblos, mientras las comunidades indígenas atravesaron nuevas transformaciones en su organización y en su relación con las autoridades coloniales.

Pero la ocupación humana de estos llanos se remonta a muchos siglos antes de la llegada de los europeos. Las investigaciones arqueológicas revelaron que la amazonia boliviana albergó sociedades con una compleja organización del espacio, obras hidráulicas y redes de comunicación. Entre los hallazgos más importantes destaca la cultura Casarabe, cuyos vestigios se encuentran en los llanos de Moxos, como recordó el historiador.

La tecnología LiDAR (acrónimo en inglés de Light Detection and Ranging, que significa Detección y Medición de Luz mediante Láser) permitió observar desde el aire estructuras ocultas bajo la vegetación y reconocer asentamientos, caminos elevados y sistemas de manejo del agua.

Un estudio publicado en 2022 en la revista científica Nature describió centros poblados de esta cultura, cuyo desarrollo se sitúa aproximadamente entre los años 500 y 1400 de nuestra era. Los resultados ampliaron el conocimiento sobre las antiguas sociedades amazónicas y su capacidad para transformar y habitar ese entorno.

Para Abastoflor, estos descubrimientos obligan a mirar la historia nacional desde una perspectiva más amplia. Considera que los relatos tradicionales han concedido mayor atención a las culturas del altiplano y del entorno del lago Titicaca, mientras que el desarrollo de las sociedades de tierras bajas recibió menos reconocimiento.

El historiador destacó que los hallazgos en Beni y Pando muestran que la amazonia boliviana también fue escenario de importantes procesos culturales y de intercambios con pueblos de otras regiones. Las investigaciones todavía buscan explicar por qué aquellas sociedades transformaron sus formas de asentamiento y qué factores incidieron en la desaparición de algunos de sus centros poblados.

Una historia que también se escribió en las tierras bajas

La participación de Moxos en los procesos de independencia constituye otro capítulo que, según Abastoflor, merece mayor difusión. Los acontecimientos de aquella época también llegaron a los pueblos de la región, aunque sus protagonistas y sus experiencias no siempre ocuparon un lugar destacado en los relatos nacionales.

El historiador recordó que, hacia el final del periodo colonial, las relaciones entre las autoridades y las poblaciones indígenas estuvieron marcadas por tensiones y levantamientos. También señaló que la postura de los caciques no fue uniforme: muchos mantuvieron su respaldo a la Corona, un aspecto que matiza las versiones más generales sobre la adhesión de los pueblos de Moxos a la causa independentista.

A 184 años de la creación del departamento, Abastoflor considera necesario reconocer el aporte de las tierras bajas en la construcción de Bolivia y dar mayor espacio a los procesos históricos que tuvieron lugar en la amazonia.

Para él, los vestigios arqueológicos, las antiguas misiones y los episodios de la independencia forman parte de una historia que todavía tiene mucho por revelar.

Beni nació en una coyuntura marcada por la guerra y la defensa de la soberanía, pero su pasado va mucho más atrás que el decreto de Ballivián. En sus llanos permanecen las huellas de sociedades prehispánicas, pueblos misionales y comunidades indígenas que protagonizaron su propia historia, mucho antes de que el departamento tuviera nombre y límites en el mapa boliviano.