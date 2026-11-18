Al exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera no le sorprendieron las denuncias de vínculos con el narcotráfico contra el exfiscal general Roger Mariaca, actualmente encarcelado, y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo, hoy en la clandestinidad, posiblemente fuera del país.

Asegura que “era un secreto a voces” que “había un plan para bajar a Rodrigo Paz Pereira” y convertir en candidato a la presidencia a Mariaca o Saucedo.

Durante una entrevista en la cabina de Correo del Sur Radio, el jurista repasó algunos pasos dados por Saucedo quien, en sus palabras, asumió acciones más mediáticas que efectivas, con el discurso de reforma e independencia judicial, a la par del cierre de casos graves de narcotráfico y crimen organizado.

“Todo estaba ligado”

“Y luego yo vi que además todo esto estaba ligado a una conspiración contra el Gobierno, desde el Ministerio Público. Financiamiento a los movilizados juntamente con el financiamiento que venía del trópico cochabambino”, sostuvo al apuntar que todo se frustró al fracasar el bloqueo de los 53 días, en su objetivo de lograr la renuncia de Paz. No obstante, después siguieron la amenaza de huelga del Órgano Judicial y los anuncios de renuncia.

“Había un plan para bajar a Rodrigo Paz Pereira; que asuma (Edmand) Lara temporalmente para corregir el tema electoral, hacerlo renunciar; que vaya al presidente del Senado, hacerlo renunciar; que llegue al presidente de Diputados, este convoca a elecciones y uno de los dos era candidato a la presidencia apoyado por el crimen organizado”, aseguró Rivera.

En una línea similar, declaró hace semanas, a algunos medios de comunicación, el exfiscal de distrito cruceño Jaime Soliz. Señaló que Mariaca y Saucedo estaban en “precampaña electoral” al punto, incluso, de regalar casas y muy cerca de crear su propio partido, según había investigado.

¿Por qué nadie habló del tema?

“El problema es que ante el poder hay silencios discretos (...) ¿Quién se iba a enfrentar con un poderoso Fiscal General del Estado? ¿Quién se iba a enfrentar con un poderoso del Poder Judicial?”, respondió Rivera.

José Antonio Rivera reveló que colegas de México le comentaron que “ellos veían con mucha preocupación algunos movimientos extremadamente sospechosos de máximas autoridades del Ministerio Público y del sistema judicial”.