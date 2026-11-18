El Gobierno de Rodrigo Paz designó a Giovanni Ortuño Camacho como embajador de Bolivia en Estados Unidos, en el marco del proceso para restablecer en pleno las relaciones diplomáticas con el país norteamericano. Una de las premisas de Ortuño es impulsar el comercio entre ambos países.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó a UNITEL que Ortuño planteó un "mecanismo de relacionamiento comercial que permitan recuperar lo que Bolivia perdió después de 18 años de este distanciamiento".

Ortuño ocupa a la fecha la presidencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), espacio desde el cual representó al sector privado.

Con base en su esa trayectoria, busca fortalecer el comercio con Estados Unidos y recuperar espacios de negocios para los empresarios y emprendedores bolivianos.

"Es decir, en su momento hubo un Tratado Libre de Comercio, poder lograr rearticular mecanismos que permitan dinamizar el comercio entre ambos países", señaló.

"Él ha identificado un conjunto de ámbitos en los que rápidamente podemos recuperar espacio empresarial", sostuvo.

Aramayo argumentó que Paz, como lo hacen otro países, optó por un perfil que pueda "dinamizar las relaciones en una perspectiva no solamente política, sino en este caso también comercial".

"La señal que estamos dando con esto es la de postular un perfil que tiene una amplísima experiencia en el sector empresarial con una posibilidad muy clara de poder identificar negocios para Bolivia, pero también llevar adelante una relación política del más alto nivel", afirmó.

"Es un perfil del que tenemos que sentirnos muy orgullosos", remarcó.

Plan de trabajo

Aramayo además detalló que, en su plan de trabajo, Ortuño plantea "una relación con Estados Unidos que esté orientada en los principios básicos de ejercitar un diálogo que se entienda como conducente a una colaboración, a romper esta lógica de subalternidad".

El tercer ámbito está referido a "aprovechar" la presencia de la Embajada de Bolivia en Washington "para la articulación" con organismos y mecanismo internacionales.

"Ustedes saben que Estados Unidos también es sede de varios organismos de financiamiento de la banca del desarrollo", dijo.

Explicó que también se trata de "una articulación" con organismos como las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Cada una de estas organizaciones naturalmente va a tener una representación boliviana, pero la articulación con nuestra embajada en el diálogo político es fundamental", destacó Aramayo.

La cuarta línea está referida a "la mejora sustantiva de la atención" a los bolivianos que residen en Estados Unidos. "Tenemos una presencia importante en diferentes estados, en Virginia y en otros de connacionales resultantes de la diáspora", indicó.

Por último, el quinto eje del plan de trabajo de Ortuño está enfocado en la "diplomacia de los contenidos tecnológicos", es decir, en los avances tecnológicos".

Se trata de una relación que esté "centrada en los temas del intercambio de conocimiento, de la gestión del conocimiento". "Esta diplomacia que nos permita también plantear que la alianza con países como Estados Unidos nos pueda permitir tener una presencia mucho más robusta en diferentes mecanismos de multilateralismo", sostuvo.

En criterio de Aramayo, estas línea de trabajo son "muy beneficiosas en todo sentido" para el país.

La propuesta de designación de Ortuño como embajador fue enviada al Senado, donde debe ser aprobada para su concreción.