La trayectoria de Giovanni D. Ortuño Camacho acaba de sumar un nuevo capítulo en el ámbito diplomático tras ser propuesto por el Gobierno nacional como embajador de Bolivia ante Estados Unidos, una designación que deberá ser considerada por la Cámara de Senadores.

Con este paso, ambos países buscan restablecer sus relaciones diplomáticas al más alto nivel después de 18 años. Aunque no es diplomático de carrera ni cuenta con antecedentes en el servicio exterior, su postulación apuesta por un perfil técnico, corporativo y de gestión de inversiones internacionales.

El empresario

Nacido en Potosí, Ortuño desarrolló gran parte de su vida profesional y empresarial entre Cochabamba y La Paz, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sector privado boliviano.

Desde 2023, ejerce la presidencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), rol que compagina con la presidencia del Directorio y la presidencia ejecutiva de AXS Bolivia S.A., empresa que dirige desde 2007.

Además, forma parte del cuerpo colegiado que preside la Cámara Boliviana de Telecomunicaciones.

Su historia en la industria de las telecomunicaciones comenzó hace más de treinta años, marcada por hitos que transformaron la conectividad en el territorio nacional.

Labor en tecnologías

Tras ocupar diversos cargos gerenciales y de gestión de proyectos en ENTEL, entre 1991 y 1996 estuvo al frente de la instalación y puesta en marcha de la primera red celular de Bolivia. En esa etapa se desempeñó como vicepresidente de Operaciones y vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Asuntos Regulatorios en TELECEL (Millicom), participando activamente en grupos de investigación sobre el uso de frecuencias y aplicaciones en redes inalámbricas. Con una sólida formación académica como ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, complementada con estudios de posgrado en Redes de Telecomunicaciones, Administración de Empresas y Derecho Administrativo, Ortuño proyectó su carrera hacia el ámbito internacional.

En 1999 se incorporó como socio y vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Global Telecommunications and Investment Group (GTIG), un banco de inversión especializado donde lideró proyectos en Paraguay, Colombia, Perú y Bolivia.

A la par de su labor ejecutiva, ha desarrollado una destacada faceta como investigador y consultor. Es autor de diversos estudios sobre el mercado boliviano de las telecomunicaciones y ha asesorado tanto a gobiernos como a compañías privadas en temas de calidad de servicio, normativa regulatoria y expansión de mercados.