El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, definió que el empresario boliviano Giovanni Ortuño sea nominado como embajador del país ante el gobierno de Estados Unidos, horas después de que la Casa Blanca informó que Kara Frederik sea su representante diplomática en La Paz.

En una carta enviada el 16 de noviembre al vicepresidente del Estado, Edmand Larra, el gobierno de Paz hace conocer que Ortuño fue designado embajador de Bolivia en Estados Unidos y pide que el Senado defina sobre su nominación. La nota fue enviada el mismo día en que la administración de Washington hizo conocer sobre su representante para Bolivia.

La nota señala que hace que el ciudadano “Giovani Domingo Ortuño Camacho (es) propuesto para ejercer funciones como Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante los Estados Unidos de América, con sede en Washington D.C.”

Ortuño es un empresario boliviano del área de telecomunicaciones y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). En marzo próximo concluye la gestión de su segundo mandato al frente de la organización patronal.

Como presidente de la CEPB mantuvo una propuesta de diálogo con el gobierno de Luis Arce Catacora, rompiendo la relación fría que hubo con la administración de Evo Morales. Fuentes consultadas por Urgente.bo, Ortuño logró una relación cercana con el gobierno de Rodrigo Paz.

Ortuño también preside la empresa de telecomunicaciones AXS Bolivia.

La nota del gobierno enviada a Lara también señala que el ciudadano boliviano Guido Rodolfo Añez Moscoso ha sido propuesto para desempeñar las funciones de Representante Permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos.