El “Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba se encuentra nuevamente operable y las operaciones aéreas han sido reanudadas, tras la conclusión de los trabajos programados de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista 14/32”, informó Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) poco después de las 17 de este jueves, mediante una nota de prensa y publicaciones en sus redes sociales.

La intervención se desarrolló en el área de intersección de las pistas 14/32 y 05/23, con trabajos orientados a mejorar las condiciones de rodadura, adherencia y drenaje superficial, contribuyendo a fortalecer la seguridad operacional en beneficio de pasajeros y tripulaciones.

La reapertura corresponde a la conclusión de los trabajos programados durante el periodo de suspensión temporal, como parte del proyecto de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria.

Para facilitar la planificación de sus viajes, Naabol recomienda a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado y los horarios actualizados de sus vuelos.

Naabol agradece la comprensión de la ciudadanía y reafirma su compromiso con la seguridad operacional y el mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura aeroportuaria nacional.