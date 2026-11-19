Las clases en unidades educativas finalizarían el próximo 4 de diciembre, siempre que los sindicatos de maestros urbanos no ejecuten más medidas de presión, dijo este jueves el ministro de Educación, Erick Sanjinés, y expresó su deseo de que no se realice el anunciado paro de 72 horas.

“Lo más probable es que las clases estén finalizando el 4 de diciembre hasta ahora”, señaló Sanjinés en Santa Cruz, en una entrevista con FidesTv, al ser consultado sobre la fecha de cierre del año escolar en medio del conflicto con los maestros urbanos, que rechazan la descentralización administrativa de los institutos técnicos y tecnológicos.

El titular de Educación advirtió que, de producirse nuevos paros, el Gobierno deberá evaluar la recuperación del tiempo perdido. “Esperemos que el magisterio no vuelva a parar porque, obviamente, si hay paros vamos a tener que conversar sobre cómo recuperar ese tiempo perdido”, afirmó el ministro, quien agregó que “tengo esperanza de que el anunciado paro de 72 horas no se haga, en definitiva, y ojalá estemos acabando el 4 de diciembre”.

Sanjinés informó que la Defensoría del Pueblo gestiona un nuevo encuentro de diálogo entre el Ministerio y el Magisterio para tratar de superar las diferencias.

“Esperamos que entre mañana (o) pasado se resuelva rápidamente poder volver a encontrarnos y tratar de seguir superando nuestras diferencias”, explicó.

Sobre la descentralización, que los maestros sostienen que afecta a la estabilidad laboral, el escalafón docente y la educación fiscal, el ministro sostuvo que la intención es mejorar la calidad de los institutos técnicos y que la medida no responde a un proceso de privatización.

“Obviamente, no podemos centralizar todo en el ministerio (de Educación), entonces tenemos que buscar a las gobernaciones. Es un proceso lógico, no es de otra cosa, no tiene otra intención, no hay privatización”, indicó.

Alistan protestas

Mientras tanto, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó alianzas con el Magisterio Rural y con estudiantes, tras recibir en días anteriores el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En La Paz, Felipe Loza, dirigente del sector declaró que "mañana (por el viernes) retomamos la lucha callejera", expuso Felipe Loza, uno de los dirigentes del sector.

Además, advirtió que analizarán no presentar notas por fin de año. "Si el caso amerita, no nos va a quedar otro camino que asumir esta medida: los maestros no vamos a presentar notas o cargar al sistema porque de otra manera, el Gobierno no nos va a hacer caso".