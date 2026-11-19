El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien cumple detención preventiva en el penal de El Abra de Cochabamba, sufrió ayer un presunto atentado del que salió ileso, según reporte del portal Urgente.bo.

Presos extranjeros habrían atacado con arma de fuego a Zeballos, pero ninguno de los ocho tiros impactaron en la exautoridad.

El incidente ocurrió en el bloque C, aproximadamente a las 16:30. Al recinto ingresaron efectivos de la UTOP y policías para tomar el control, ya que incluso, se reportó balazos. Reportes extraoficiales dan cuenta que se identificó a los responsables, que serían extranjeros.

Alberto Zeballos fue aprehendido e imputado en septiembre por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas, junto con el exfiscal general que está detenido en la cárcel de Cantumarca, en la ciuad de Potosí.

Tras el incidente de ayer, Zeballos fue puesto a buen resguardo y trasladado a un lugar de seguridad dentro del complejo carcelario para recibir la atención médica correspondiente

Unitel informó que la Policía identifico a tres reos brasileños como los responsables del atentado.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía, ni Régimen Penitenciario o el Gobierno dieron información oficial del caso.

Traslado

César Rojas, abogado de Zeballos, informó a Red Uno que tres personas ingresaron a su celda, entre las 16:30 y las 17:00, y realizaron “cuatro o cinco disparos”.

El jurista dijo que “no sufrió heridas que comprometieran su vida o integridad física”, pero cuestionó el silencio de Régimen Penitenciario que hasta la 20:00 de ayer no dio un reporte oficial.

Rojas también adelantó que gestionará que su defendido sea llevado a Palmasola. “Lo que hay que hacer es trasladarlo de manera inmediata, y consideramos que debe ser al centro penitenciario de Santa Cruz, donde se otorgan las garantías suficientes y donde debería corresponder, porque ahí es donde él tiene su residencia habitual y está su familia”, dijo.

El jurista argumentó que actualmente no existen las garantías necesarias para preservar su seguridad en el penal cochabambino.

Ayer en la tarde surgieron versiones contradictorias en los medios de prensa sobre el estado de Zeballos, ante la ausencia de un informe oficial.