El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que se están realizando investigaciones ante las denuncias por presuntas presiones políticas en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), por parte de diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que habrían recomendado a personas para que las contraten.

“Se están realizando todas las investigaciones de ese caso, se está viendo (…) si se admitió o no se admitió la denuncia, una denuncia presentada en la ciudad de La Paz y todo eso se está haciendo correctamente como debe ser”, sostuvo el fiscal al ser consultado sobre el tema.

Las denuncias

El exdiputado Rafael ‘Tata’ Quispe y el activista René Suntura informaron sobre la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía, a raíz de la difusión de grabaciones que involucran a los parlamentarios oficialistas Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao y a la ahora exdirectora ejecutiva de la Aisem, Daniela Quiroga.

“Hemos presentado, con mi abogado Frank Campero, una denuncia penal por uso indebido de influencias. ¿Cuáles son las pruebas? primero, los audios; segundo, la testificación de ellos y los testigos, porque ellos han admitido haber coaccionado, haber pedido pegas”, indicó el exdiputado Quispe.

Por su parte, Suntura confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la diputada Claudia Bilbao (PDC), también por el presunto delito de uso indebido de influencias, contemplado en el artículo 146 del Código Penal.

Suntura explicó que Bilbao admitió la autenticidad de los audios, aunque sostuvo que estaban editados. En cuanto al diputado Alejandro Medinaceli, indicó que realizan averiguaciones para evaluar la posibilidad de presentar otra denuncia en su contra.

Los audios

El caso tomó relevancia pública tras la difusión de dos grabaciones en las que se escuchan conversaciones entre parlamentarios y la exdirectora de la entidad estatal, Daniela Quiroga, a quien presuntamente reclaman por personas recomendadas para ocupar cargos en la institución, mientras la entonces directora señaló que algunos postulantes no cumplían los requisitos.

Según la denuncia de Quiroga, las presiones se intensificaron durante los últimos tres meses de su gestión, que concluyó el 26 de octubre de 2026.

La Aisem es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo la ejecución de programas y proyectos de infraestructura hospitalaria, incluyendo los institutos (hospitales) de cuarto nivel, y equipamiento médico en Bolivia, según su página web.

Además de la infraestructura, la Aisem se encarga de gestionar la adquisición y dotación de equipamiento médico, tecnología e insumos para fortalecer la capacidad de atención del Sistema Único de Salud (SUS).

Entre sus atribuciones también figuran la compra de reactivos, dispositivos médicos y repuestos, así como la contratación de recursos humanos en el marco de facultades especiales.

La magnitud de sus responsabilidades y los recursos que administra cobran relevancia en medio de las denuncias de presuntas presiones políticas dentro de la institución, después de que la exdirectora ejecutiva Daniela Quiroga, denunciara que recibió pedidos de parlamentarios para incorporar a personas recomendadas por ellos, incluso cuando no reunían los perfiles profesionales requeridos.