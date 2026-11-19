Gabriela Paula Araoz López fue designada este jueves, en una sesión de sala plena, nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, en sustitución de Carlos Spencer que termina su gestión el 31 de diciembre de este año.

La elección para la gestión 2027 se produjo de forma unánime entre los tres consejeros, en cumplimiento a un acuerdo para que este cargo sea rotativo, detalló el decano Manuel Baptista en una conferencia de prensa en Sucre.

"Esta decisión responde no solamente a la decisión de continuar la gestión administrativa e institucional, sino también al reconocimiento de las cualidades profesionales, la trayectoria y la capacidad que identificamos en nuestra colega para asumir esta importante responsabilidad", indicó Baptista.

Señaló que Araoz afrontará una nueva etapa que "exige responsabilidad, equilibrio, diálogo y, fundamentalmente, decisiones orientadas a recuperar la confianza en la administración de justicia".

En la misma sesión, también por unanimidad, Baptista fue ratificado como decano del Consejo de la Magistratura.

"Somos conscientes, como institución, que atravesamos un momento particularmente sensible para la justicia. La población no solo espera pronunciamientos, sino decisiones responsables, transparencia en la gestión y resultados concretos", agregó.

Las instituciones del Órgano Judicial atraviesan una situación delicada a nivel institucional, debido a las recientes denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el exfiscal general, Roger Mariaca, con quienes fue vinculado Spencer.

Sin embargo, Baptista señaló que las denuncias contra de su colega Spencer están en manos del Ministerio Público.