El incendio de una importadora ubicada en inmediaciones del tercer anillo interno y la avenida Roca y Coronado de Santa Cruz de la Sierra fue extinguido luego de horas de arduo trabajo, pero la emergencia persiste debido a la mala calidad del aire en ese lugar y sus alrededores.

Los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la alcaldía cruceña instalaron puntos de muestreo en un radio de entre 750 metros y un kilómetro del lugar del siniestro, principalmente en sectores comprendidos entre el segundo y tercer anillo, las avenidas Piraí y Roca y Coronado, además del barrio Santa Rosita.

Los resultados preliminares identificaron niveles de contaminación correspondientes a la categoría 5 del índice de calidad del aire, considerada extremadamente mala y peligrosa para la población expuesta.

El equipo técnico recomendó a los vecinos mantener cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas y utilizar barbijo si necesitan salir al aire libre, para reducir la inhalación de partículas contaminantes.

“Tenemos varios puntos donde estamos realizando el muestreo de la calidad del aire y tenemos rangos que oscilan dentro de la calidad del aire extremadamente mala, a una distancia entre 750 metros a 1 kilómetro”, explicó un representante de la Dirección General de Medio Ambiente.

Inspección del alcalde

Al final de la tarde de este jueves, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Mamén Saavedra, inspeccionó el lugar junto con técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente e informó que el fuego fue contenido y que se adoptaron medidas preventivas para evitar mayores riesgos, entre ellas el corte del suministro eléctrico y el resguardo de las estaciones de servicio próximas al establecimiento afectado.

También destacó el trabajo coordinado de los Bomberos Municipales, unidades de bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Boliviana.

El incendio provocó el desplome de parte de la estructura del establecimiento debido a las altas temperaturas, por lo que las labores de emergencia se desarrollaban bajo medidas de seguridad.

“Lamentamos un incendio en un establecimiento comercial de nuestra ciudad. En este momento lo que les podemos informar es que el incendio está contenido; todavía falta, lógicamente, apagar el fuego que hay. Se ha habido un desplome ya de la estructura por el propio calor. No habría riesgo en este momento de los vecinos, de las estructuras vecinas”, manifestó el alcalde.

El alcalde también confirmó que algunas personas resultaron afectadas durante la emergencia y que su atención médica constituye una prioridad para las autoridades.

Entre los afectados se encuentra Enrique Bruno, integrante del cuerpo de bomberos voluntarios, quien fue trasladado a un centro médico por intoxicación debido a la inhalación de humo.

Saavedra señaló que los equipos municipales mantienen coordinación con los bomberos voluntarios y la Policía para atender la emergencia y proteger a las personas que se encuentran en el área afectada.