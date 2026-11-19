El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció en sus redes sociales acerca de la denuncia sobre un presunto soborno dentro de un proceso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)contra la empresa Tigo.

"Niego categóricamente que mi persona, mi hermana o algún familiar mío, haya sido autor o cómplice de un supuesto COHECHO de la FBF en el proceso contra TIGO", escribió Saucedo.

La declaración surge luego de que en pasados días, se manejó la versión de que Saucedo y su hermana cobraron Bs 1 millón a Fernando Costa para favorecer a la federación en un caso contra Tigo, que derivó en el congelamiento de las cuentas de dicha empresa en 2025.

Saucedo afirmó que a la FBF no se le concedió la tutela que solicitaba en la acción de amparo constitucional resuelta por una Sala Constitucional en Santa Cruz.

"Si hubiera existido algún favor, algún acuerdo o alguna presión, el resultado hubiera sido otro. La justicia habló y dio la razón con los hechos, a quien en ese momento se consideró se debía dar (TIGO). Jamás tuve injerencia alguna", sostuvo la exautoridad.

Señaló además que solo tuvo una relación institucional con Fernando Costa y atribuyó la denuncia a una persecución contra su hermana y otros familiares.

"No voy a permitir que se use mi nombre ni el de mi familia para construir relatos falsos contra nadie", indicó.