Un deslizamiento de mazamorra en el sector de Siete Curvas, en el tramo Locotal-Villa Tunari, provocó el cierre temporal de la carretera nueva que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

Ante esta emergencia, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó, a través de un comunicado, que suspendió la circulación vehicular para ejecutar trabajos de limpieza y atender el derrumbe. La medida afecta a los transportistas y usuarios que utilizan esta ruta.

La ABC señaló que "se ha suspendido temporalmente la circulación vehicular para realizar trabajos de limpieza y atención de la emergencia".

Asimismo, indicó que desplazó equipos, personal técnico y maquinaria para atender la contingencia. "Se prevé restablecer la circulación vehicular hasta el mediodía, siempre que las condiciones climáticas lo permitan", precisó la entidad.

Por otra parte, la ABC recomendó a los usuarios tomar previsiones, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el sector.

Entretanto, transportistas atribuyeron el deslizamiento a una presunta falta de mantenimiento de la carretera.