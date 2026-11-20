Daniela Quiroga, exdirectora de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico (Aisem), esperará hasta hoy un pronunciamiento de la Fiscalía sobre las presuntas presiones y el cuoteo de cargos, por los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, según el abogado Eduardo León.

De no existir acciones de oficio, León anunció que la próxima semana su cliente presentará dos denuncias penales contra Bilbao y Medinaceli, mencionados en los audios difundidos.

El caso surgió tras la difusión de grabaciones de conversaciones entre los legisladores y la entonces directora de la Aisem, Daniela Quiroga. Bilbao reconoció una conversación, pero sostuvo que el audio fue editado. Las denuncias deberán ser investigadas por el Ministerio Público.

El jurista explicó a Urgente.bo que se presentarán dos denuncias. La primera será por el presunto delito de uso indebido de influencias, contemplado en la Ley 1390; mientras que la segunda estará relacionada con violencia psicológica y laboral que, según indicó, habría sufrido Quiroga durante los siete meses que estuvo al frente de la institución.

En tanto, el exdiputado Rafael Quispe y el activista René Suntura presentaron denuncias penales contra Bilbao y Medinaceli por presuntas presiones para incorporar personal a la Aisem.

Quispe informó que presentó la denuncia junto con su abogado, Frank Campero, por el presunto delito de uso indebido de influencias. Como elementos de respaldo mencionó los audios difundidos en redes sociales y las declaraciones de los involucrados y testigos.

“Ellos han admitido haber coaccionado, haber pedido pegas”, afirmó Quispe.

Insultos

Quiroga denunció que recibió insultos y amenazas durante los últimos meses de su gestión. Además, aseguró que una de las advertencias realizadas por la diputada Bilbao se concretó con el envío de una petición de informe escrito (PIE) a la institución.

Quiroga explicó que las presiones se intensificaron cuando comenzó a rechazar recomendaciones de personal que, según su evaluación, no cumplía con los requisitos para ocupar determinados cargos.

La exdirectora identificó a la diputada Bilbao como la persona que, según su testimonio, utilizaba expresiones ofensivas en las conversaciones, mientras que también señaló al diputado Medinaceli por las amenazas relacionadas con su continuidad en el cargo.