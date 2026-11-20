Las marchas de maestros urbanos en Cochabamba y La Paz fueron dispersadas con gases lacrimógenos por contingentes policiales que frenaron su avance, lo que no ocurrió en Santa Cruz de la Sierra donde los manifestantes llegaron hasta el Cristo Redentor. Las tres movilizaciones se desarrollaron en pleno Estado de excepción.

En la ciudad de Cochabamba, los efectivos policiales se apostaron cerca del viaducto de la avenida Melchor Pérez de Holguin, sobre la Blanco Galindo, a unos 2,5 kilómetros de la ciudad, desde donde partieron los maestros.

Antes de las 18:00, efectivos policiales acordonaron el área e indicaron que las marchas no están permitidas por el estado de excepción vigente. Ante los intentos de avanzar hacia el centro de la ciudad, la Policía instaló barreras y usó gases lacrimógenos para dispersar la protesta, con refuerzo militar en el puente.

En La Paz, la Policía instaló una barrera de seguridad en el ingreso al túnel ubicado cerca de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el objetivo de evitar que la movilización llegue hasta las instalaciones del Ministerio de Educación, en la avenida Arce.

Durante algunos minutos, la marcha se concentró en inmediaciones de la plaza del Estudiante, cerca del Prado paceño. Ante la permanencia de los manifestantes en ese punto, la Policía ejecutó un operativo de desbloqueo y utilizó agentes químicos para dispersar a los profesores.

Tras la intervención policial, los maestros se dispersaron por el Prado y las calles adyacentes del centro de la ciudad.

La movilización había partido horas antes de la Casa Social del Maestro, ubicada en la calle Genaro Sanjinés, y recorrió varias calles y avenidas de la ciudad de La Paz.

Los maestros mantienen su exigencia de anular el proyecto de ley que plantea la descentralización de los institutos técnicos para que pasen a ser administrados por las gobernaciones.

Crítica del Gobierno

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, descartó retirar el anteproyecto de descentralización educativa, cuestionado por el magisterio movilizado, y aseguró que el Gobierno continuará buscando acuerdos mediante mesas regionales de diálogo.

Sanjinés señaló que la posición asumida por algunos dirigentes estaría impidiendo llegar a acuerdos y anticipó que se procederá con los descuentos establecidos por ley para los maestros que correspondan.

La autoridad explicó que el proyecto se encuentra en suspenso mientras se desarrollan reuniones con los maestros rurales, proceso que comenzó el jueves y que, según indicó, continuará en los próximos días.

La autoridad gubernamental cuestionó la posición de algunos dirigentes del magisterio que exigen retirar el proyecto de ley como condición previa para instalar una mesa de diálogo.

En su criterio, esa postura impide avanzar en acuerdos, debido a que el Gobierno considera que las conversaciones deben desarrollarse sobre una propuesta concreta.

"Lo que nos piden es: retiren el anteproyecto de ley y después dialogamos. Mi pregunta es, si retiramos el anteproyecto, ¿sobre qué dialogamos? ¿Sobre un papel en blanco? Eso es para nosotros inaceptable", manifestó.

El ministro consideró que algunos sectores de la dirigencia docente mantienen una posición ideologizada que estaría llevando el conflicto a posiciones extremas y dificultando la posibilidad de alcanzar consensos.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de continuar las mesas regionales para abordar las observaciones al anteproyecto y buscar acuerdos con los sectores educativos.