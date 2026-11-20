La Central Obrera Boliviana (COB) anunció, tras su ampliado del miércoles, la realización de una marcha nacional pacífica para el próximo viernes 27 de noviembre.

El objetivo es que la protesta se realice de manera simultánea en los nueve departamentos del país, en respaldo al magisterio y a los sectores movilizados.

En tanto, Aquilardo Caricari, dirigente de los interculturales y referente del sector afín al expresidente Evo Morales, afirmó que su sector es “parte de la COB”, por lo que se sumará a la marcha convocada por el ente matriz de los trabajadores.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, tras el ampliado nacional de emergencia, informó que se ha programado de manera debatida y consensuada (...) convocar a una marcha a nivel nacional, reafirmando la unidad de todos los sectores.

Argollo expresó el respaldo de la organización a los maestros que cumplen 16 días en huelga de hambre y rechazó las agresiones contra docentes y estudiantes de institutos técnicos. También cuestionó el uso de la fuerza durante la intervención policial en el Instituto Pedro Domingo Murillo y pidió a la Policía actuar con empatía hacia los sectores movilizados.

Evistas

Según Caricari, “nosotros somos parte de la COB. Hemos escuchado las determinaciones que ha tenido el ampliado de emergencia, nosotros como interculturales somos afiliados de la COB”, señaló.

En ese sentido, Caricari afirmó que su sector está coordinando “para ver en qué medida nos sumamos” al rechazo a la descentralización de la educación y también del Código Minero.

Entretanto, el Magisterio Urbano mantiene sus medidas de presión en rechazo de la descentralización y amenaza con radicalizarlas.