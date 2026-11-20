La participación de Bolivia en el Florida International Trade and Cultural Expo, o Exposición Internacional de Comercio y Cultura de Florida (FITCE) 2026 marcó un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno para abrir el país al mundo. No se trató de una presencia protocolar; sino, de una misión comercial para atraer inversión, generar empleo y conectar a los productores bolivianos con los grandes mercados internacionales.

Así lo resumió el vicepresidente Edmand Lara, quien lideró la delegación boliviana en el encuentro, que reunió a inversionistas, empresarios y autoridades de más de 70 países, además de dignatarios de Estado y autoridades de Florida.

“No vinimos solamente a participar de un foro internacional; vinimos a buscar oportunidades concretas de inversión, empleo y desarrollo para Bolivia”, dijo.

Durante su ponencia, Lara presentó la hoja de ruta del Gobierno para captar capital extranjero, basada en tres ejes: generar confianza, facilitar las inversiones y conectar a los inversionistas con los empresarios y productores nacionales.

“Tuve la oportunidad de realizar una ponencia y explicar las tres líneas en las que estamos trabajando para atraer inversión a Bolivia: generar confianza, facilitar las inversiones y conectar a los inversionistas extranjeros con nuestros empresarios y productores”, declaró.

El vicepresidente aseguró que la respuesta fue inmediata y positiva. Tras la exposición, la delegación sostuvo reuniones con empresas interesadas en aeronáutica, hospitales, reciclaje, energía y exportación de productos bolivianos.

Uno de los resultados más relevantes se dio en el sector aeronáutico. Bolivia logró contacto con dos importantes empresas interesadas en ampliar sus conexiones con el país, y recibió una señal clave desde la administración del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

“Representantes de la administración del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale manifestaron su predisposición para que Boliviana de Aviación pueda operar desde ese aeropuerto bajo condiciones y costos más competitivos”, indicó.

Además del acceso a la terminal estadounidense, Florida ofreció cooperación y asesoramiento para desarrollar políticas y proyectos destinados a fortalecer los aeropuertos bolivianos.

En ese marco, el Gobierno planteó una prioridad estratégica: potenciar el aeropuerto de Uyuni para convertirlo en una puerta de conexión internacional.

“Nosotros planteamos una prioridad: potenciar el aeropuerto de Uyuni, con la perspectiva de generar conexiones internacionales, incluso desde Miami, para fortalecer el turismo”, declaró.

La apuesta no es solo aérea. Según el vicepresidente, una conexión de ese nivel permitiría atraer cadenas hoteleras, restaurantes e inversión, promover la gastronomía y las artesanías, y generar empleo y movimiento económico para Uyuni y todo el departamento de Potosí.

La delegación boliviana también recibió propuestas para sectores clave del desarrollo nacional, como la construcción de hospitales, plantas de reciclaje y producción de diésel sintético mediante pirólisis.

A ello se suman contactos para abrir mercados internacionales a productos bolivianos con valor agregado y sostenibilidad, un paso que podría mejorar los ingresos de productores y emprendedores del país.

Otro de los avances destacados fue el acercamiento con empresarios vinculados a la logística y los puertos de Florida. El objetivo es acortar la cadena comercial y lograr que los productores bolivianos lleguen de forma directa a los grandes mercados y supermercados de Estados Unidos, sin intermediarios que encarezcan el proceso y reduzcan sus ganancias.

La agenda también incluyó un componente social y de seguridad. Bolivia avanzó en cooperación con los bomberos de Fort Lauderdale para generar capacitación, becas, entrenamiento y apoyo en equipamiento para los bomberos bolivianos.

Como resultado directo de esta participación, Bolivia recibió una nueva invitación para un importante encuentro internacional de inversionistas que se realizará en diciembre, lo que confirma que el país volvió a estar en el radar de los capitales internacionales.

“Por eso, considero que no venimos solamente con contactos, sino con oportunidades concretas”, aseguró.

Para el vicepresidente, el trabajo más importante comienza ahora, al volver a Bolivia. La tarea será articular al Gobierno, al sector privado y a los productores para transformar los contactos en proyectos reales.

“Ahora corresponde volver a Bolivia, reunirnos con el presidente, los ministros, empresarios y productores, y convertir estas oportunidades en proyectos, inversión, producción y fuentes de empleo”, adelantó.