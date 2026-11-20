Jorge Tuto Quiroga, el expresidente del Estado y otrora candidato a la presidencia- que perdió en segunda vuelta con Rodrigo Paz-, mandó un mensaje al fiscal general interino, Armando Urioste, y le pidió "escoger" entre el "pueblo o los parlamentarios".

En conferencia de prensa, Tuto recordó que Urioste ya adelantó que postulará para ser elegido como Fiscal General titular y es por eso, dijo, que seguramente busca congraciarse con los parlamentarios, dado que la elección está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Va a tener que escoger, el pueblo o los parlamentarios. Ha dicho que quiere volver a postular y debe estar en busca de congraciarse", afirmó.

Tuto, en ese sentido, pidió a Urioste escoger a la gente ya que, así, dijo, tendrá el apoyo de la población; caso contrario, advirtió, su autoridad y el Ministerio Público "va a quedar muy mal con el pueblo boliviano".

En su conferencia de prensa, Tuto también mandó un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, de quien dijo realizó una "madurada" - en referencia al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro-para ser reelegido, y le pidió separar de esa instancia legislativa a los diputados sancionados por Estados Unidos con la restricción de sus visas y también a los acusados de presionar para meter a "su" gente en instituciones públicas.

Afirmó que Castro debería convocar a sesión y apartar al "desvisado" Rafael López y también a Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García por "reparte pegas".

Finalmente y sobre el diputado Medinaceli advirtió que es inconstitucional que un parlamentario trabaje en el Ejecutivo, en referencia a la denuncias de que sería uno de los asesores del presidente Rodrigo Paz y hasta tendría su propia oficina en la Casa Grande del Pueblo.