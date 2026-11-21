El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), informó que habilitó tres aeronaves de transporte para fortalecer la capacidad de respuesta y movilidad aérea del Estado ante posibles emergencias ocasionadas por el fenómeno de El Niño 2026-2027 y otros desastres naturales.

Los trabajos de mantenimiento fueron ejecutados por el Grupo Aéreo 71, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, como parte de las acciones de preparación institucional frente a la situación de emergencia declarada en el país.

Las aeronaves habilitadas son el Boeing 737-200 FAB-117, el BAE 146 FAB-106 y el Fokker F27 FAB-92, que fueron puestas en condiciones operativas para apoyar las tareas de transporte y despliegue aéreo.

Estos medios permitirán movilizar personal, equipos y ayuda humanitaria de acuerdo con los requerimientos que se presenten durante eventuales emergencias, contribuyendo a la atención de las poblaciones que puedan resultar afectadas por fenómenos naturales.

Con esta acción, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Boliviana fortalecen las capacidades operativas y logísticas de las Fuerzas Armadas, como parte de la preparación del Estado para responder oportunamente ante posibles contingencias derivadas del fenómeno de El Niño y otros desastres naturales.