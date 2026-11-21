El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), informó hoy a través de un comunicado de prensa que inició las operaciones de interceptación de aeronaves ilícitas en el sector este del territorio nacional, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la vigilancia, el control del espacio aéreo y el resguardo de la soberanía nacional.

La primera intervención se realizó en el marco de la operación militar Bellator II, mediante la interceptación de un Tránsito Aéreo de Interés (TAI), identificado con el número 1138, correspondiente a una aeronave Cessna C-206 que ingresó al país desde la frontera con Brasil.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Aérea Boliviana, la aeronave tenía matrícula CP-289, era de color blanco con franjas rojas y azules, un solo motor y ala alta. El informe también estableció que no portaba bandera y presentaba una matrícula modificada.

La trayectoria identificada corresponde a un desplazamiento de este a oeste, con ingreso por el sector fronterizo con Brasil. Estos datos forman parte del registro de la primera intervención desarrollada dentro de la operación Bellator II.

El inicio de estas acciones operativas fue comunicado al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, por el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, general de División Aérea Sergio Fernando Lora Araoz.

La operación Bellator II forma parte de las acciones de las Fuerzas Armadas para fortalecer las capacidades de vigilancia e interceptación aérea, mejorar el control del espacio aéreo nacional y contribuir al resguardo de las fronteras.

Con este despliegue, el Ministerio de Defensa, mediante la Fuerza Aérea Boliviana, fortalece las operaciones de control y vigilancia en el sector oriental del país, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la soberanía y la integridad territorial.