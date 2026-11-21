Los estudiantes bolivianos presentan dificultades para alcanzar los niveles mínimos de aprendizaje en lectura y matemática y registran resultados por debajo del promedio regional en tercero y sexto de primaria, según informó ayer el ministro de Educación, Erick Sanjinés, al presentar los resultados de la evaluación internacional de aprendizajes de 2023 realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Uno de los datos más preocupantes corresponde a sexto de primaria, donde apenas el 9% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de competencia en matemática y el 18,5% en lectura. En tercero de primaria, los porcentajes llegan al 35,8% en matemática y alrededor del 43% en lectura.

La evaluación se realizó en 348 unidades educativas y contó con la participación de 17.231 estudiantes, de los cuales 8.445 cursaban tercero de primaria y 8.768 sexto de primaria.

En la comparación regional, Bolivia obtuvo 654 puntos en lectura de tercero de primaria, frente a los 697 del promedio regional, y 660 puntos en matemática, respecto a los 698 de la región.

En sexto de primaria, el país alcanzó 660 puntos en lectura y 668 en matemática, mientras que los promedios regionales fueron de 696 y 697 puntos, respectivamente. De esta manera, los resultados nacionales se encuentran por debajo de la referencia regional en las cuatro pruebas.

El ministro de Educación afirmó que los resultados evidencian dificultades de aprendizaje que comienzan en los primeros años de escolaridad y se profundizan a medida que los estudiantes avanzan de grado.

“Esto nos muestra que las dificultades de aprendizaje empiezan temprano, pero se van ahondando, se van agravando mientras más grados y mientras más permanencia tenga un estudiante en la escuela”, manifestó durante una conferencia de prensa.

La autoridad consideró que los resultados deben motivar cambios en el sistema educativo y no convertirse en un mecanismo para buscar responsables. “No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que dar un golpe de timón, tenemos que cambiar la gestión de nuestra educación”, sostuvo.

Además de medir los conocimientos en lectura y matemática, la evaluación contempla aspectos relacionados con el desarrollo socioemocional de los estudiantes, como la autorregulación escolar, la empatía y la apertura a la diversidad.

Entre los factores asociados a menores resultados de aprendizaje se identificaron la repitencia, las llegadas tardías de maestros y estudiantes a clases y la pertenencia a un pueblo indígena.

Ante este panorama, Sanjinés anunció que el Ministerio de Educación trabaja en programas de nivelación para fortalecer los conocimientos de lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático, con el propósito de que los estudiantes alcancen las competencias correspondientes a su grado.

“Nosotros ya hemos venido trabajando con lo que denominamos programas de nivelación. ¿Qué significa esto? Hacer que nuestros niños puedan nivelar sus conocimientos de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático para que alcancen el nivel que les corresponde en estas dos competencias fundacionales”, explicó. Añadió que estos programas tienen como objetivo desarrollarse el próximo año.

El ministro también señaló que la transformación educativa debe comenzar por los maestros y los procesos de enseñanza, además de impulsar una gestión más cercana a las regiones y sus necesidades particulares.

“La transformación educativa tiene que empezar por los maestros y la enseñanza. Ninguna transformación educativa será posible sin nuestros maestros. Son los actores fundamentales y necesitamos trabajar junto a ellos”, remarcó.

Además, convocó a los padres de familia y a la sociedad a involucrarse en el proceso educativo y acompañar el aprendizaje de los estudiantes. “Los padres tienen derecho a saber qué están aprendiendo sus hijos. La educación no puede ser una caja negra”, afirmó.

Sanjinés explicó que los resultados corresponden a una evaluación realizada en 2023, cuya presentación se concretó con aproximadamente dos años y medio de retraso debido al incumplimiento de obligaciones del anterior Gobierno con la UNESCO. Según indicó, las gestiones de la actual administración permitieron regularizar esos compromisos y posibilitar la presentación del informe.