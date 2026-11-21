El magisterio urbano mantienen su convocatoria a una marcha el próximo 27 de noviembre, pero también plantea abrir un espacio de diálogo directamente con el presidente Rodrigo Paz, según reflejó la secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz (Fteulp), Anahí Bozo, según un reporte de Unitel.

La dirigente sostuvo que necesitan hablar con una autoridad que tenga poder de decisión sobre los temas educativos y pidió voluntad política para atender sus demandas, en un contexto en el que ya existe una convocatoria abierta por parte del ejecutivo que fue realizada por el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

“Nosotros estamos exigiendo que el presidente Rodrigo Paz ponga voluntad política, deje de lado la descentralización educativa, como lo ha firmado en un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, y que podamos nosotros avanzar, como así se plantea, en la construcción de una nueva ley educativa basada en la realidad del magisterio”, dijo Bozo.

La dirigente también cuestionó que la invitación al diálogo provenga únicamente del Ministerio de Educación y explicó que la decisión de asistir a ese encuentro corresponde a las instancias orgánicas del sector y puso en duda la capacidad del ministro Sanjinés para resolver el conflicto.

“Él (Sanjinés) solamente es un operario del Viceministerio de Autonomía. Entonces, necesitamos nosotros hablar con alguien que sí tenga poder de decisión y que tenga la voluntad política de hablar sobre educación”, remarcó.

La posición del Magisterio se conoce después de que Sanjinés reiterara ayer viernes la convocatoria al diálogo, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, para buscar soluciones sobre la descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

El ministro aseguró que el Gobierno mantiene la voluntad de dialogar y recordó que en el último encuentro mediado por la Defensoría se identificaron coincidencias con los maestros urbanos, entre ellas la necesidad de elaborar un diagnóstico de la educación para mejorar su calidad.