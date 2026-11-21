El presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la Unesco y afirmó que las cifras evidencian la necesidad de tomar medidas para mejorar la educación en Bolivia. Mediante su cuenta de X escribió:

"Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2023 de la UNESCO, conocidos recientemente, nos duelen y nos obligan a actuar. Nuestros hijos no pueden seguir pagando el precio de una educación deficiente.

Los maestros son fundamentales, pero la educación no pertenece a ningún sindicato: pertenece a nuestros niños. Los padres de familia y la sociedad tenemos el derecho de exigir calidad, resultados y oportunidades, por encima de cualquier interés sectorial.

Es momento de recuperar el tiempo perdido, descentralizar la educación y convertirla en una verdadera prioridad nacional. ¡El futuro de Bolivia no se negocia, se construye educando!".