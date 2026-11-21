Un nuevo informe publicado en noviembre de este año por la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), revela que en Bolivia 9 de cada 10 estudiantes de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo en matemática, según un reporte de la Unidad de Comunicación Estratégicca (UCE).

El estudio destaca profundos desafíos en el sistema educativo boliviano tras la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El documento, titulado Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) señala que en Bolivia el 2023 (Pospandemia), se evaluó los logros de aprendizaje de más de 17.000 estudiantes de 3.° y 6.° grado de primaria en lectura y matemática, situando los resultados del país significativamente por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.

Puntajes inferiores

Según el estudio, elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) en coordinación con el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), los puntajes de Bolivia son inferiores a la media regional de 2019 en todas las pruebas aplicadas.

En 3.° grado, el país obtuvo 654 puntos en lectura (frente a 697 de la región) y 660 en matemática (frente a 698). En 6.° grado, el promedio fue de 660 en lectura (frente a 696) y 668 en matemática (frente a 697).

Nivel Mínimo de Competencia

La investigación advierte que una gran proporción de los estudiantes no alcanza el Nivel Mínimo de Competencia (MPL) establecido para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).

En 3.° grado, solo el 43,3 % de los escolares alcanza el nivel esperado en lectura y apenas el 35,8 % lo logra en matemática.

La situación se agrava hacia el final de la educación primaria: en 6.° grado, únicamente el 18,5 % alcanza el nivel mínimo en lectura y un crítico 9 % en matemática.

En sus consideraciones finales, el organismo subraya que "un porcentaje importante del alumnado no alcanza los niveles esperados en el marco del monitoreo de la Agenda 2030: en 3.° grado, un 57 % en lectura y un 64 % en matemática, situación aún más desafiante en el caso de 6.° grado: un 82 % en lectura y un 91 % en matemática".

Brechas de género

Asimismo, en el documento se detectó brechas de género estadísticamente significativas en 6.° grado, donde las niñas superan a los niños por 10 puntos en lectura (665 frente a 655), mientras que los niños aventajan a las niñas por 11 puntos en matemática (673 frente a 662).

Para los autores del informe, esto representa un reto prioritario, ya que "no es deseable que variables ajenas a las oportunidades de aprendizaje (como el ser niño o niña) conlleven diferencias en los logros que pueden alcanzar los y las estudiantes".

Impacto de los cierres escolares

El reporte contextualiza estos resultados recordando que el país estuvo entre las naciones de la región con mayores interrupciones educativas durante la pandemia, acumulando "298 días completamente cerrados y 365 parcialmente", periodo en el que "la mayoría de las escuelas no contaba con infraestructura digital y los recursos asociados".

Esta situación contrasta con el esfuerzo financiero del Estado, cuya inversión en educación en 2019 representaba el 8,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble del promedio regional del 4,3 %.

Habilidades socioemocionales

Por primera vez, la evaluación midió habilidades socioemocionales en 6.° grado —autorregulación escolar, empatía y apertura a la diversidad—, hallando que los estudiantes bolivianos registran puntajes por debajo de la media regional de 50 puntos (46,2; 47,5 y 46,1, respectivamente).

El análisis del estudio demostró que estas habilidades tienen una relación positiva directa con el rendimiento académico, reforzando "la idea de que el proceso educativo es un esfuerzo integral, que apunta a formar personas en distintos ámbitos y facetas de su desarrollo".

Impulso al aprendizaje

El informe identifica elementos determinantes que impulsan el aprendizaje, tales como la asistencia a la educación preescolar, la cantidad de días de estudio a la semana, las altas expectativas educativas de los padres y el apoyo e interés docente por el bienestar del alumnado.

Por el contrario, el atraso al llegar a clases, la inasistencia, la pertenencia a un pueblo indígena y la repitencia se asocian a menores logros. Sobre este último punto, el documento hace un llamado de atención respecto a las percepciones en las aulas.

"Este estudio, al igual que otros, muestra de manera concluyente que hacer que un niño o niña repita un curso durante su experiencia escolar por su bajo rendimiento se asocia con más bajos resultados en las pruebas de logro, y lo paradojal es que algo más de la mitad de los y las docentes considera que la repitencia es una buena medida para la recuperación de los aprendizajes luego de la pandemia".