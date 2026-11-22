Estados Unidos sorprendió esta semana con la nominación de la ciudadana Kara Frederick como embajadora de ese país en Bolivia. La respuesta de Bolivia no se dejó esperar e inmediatamente la Cancillería anunció a Giovanni Ortuño como el elegido del Gobierno para representar al país en Washington.



El paso siguiente es el aval de los Senados tanto de EEUU como de Bolivia para que Frederick y Ortuño asuman como embajadores oficiales en los respectivos países.



La reanudación de las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre Bolivia y EEUU se da después de 18 años.



Bolivia y EEUU dejaron de intercambiar embajadores en septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al representante estadounidense Philip Goldberg, bajo acusaciones de injerencia. Washington respondió con la expulsión del embajador boliviano Gustavo Guzmán y, desde entonces, ambos países mantuvieron sus relaciones mediante encargados de negocios.



El acercamiento se reactivó con la llegada de Rodrigo Paz al Gobierno. En noviembre de 2025, Christopher Landau anunció el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores y, en marzo de 2026, Paz participó en Miami en la cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.



La analista internacional Roxana Forteza, entrevistada por Red Uno, destacó la importancia de restablecer la representación diplomática de máximo nivel.



“La presencia de un embajador no solamente representa un cambio de autoridad, sino también una oportunidad para ampliar el diálogo y desarrollar una agenda de cooperación entre ambos países”, dijo Forteza



La internacionalista subrayó que el vínculo con Washington tiene una dimensión estratégica por la influencia política y económica de Estados Unidos a escala internacional.

Giovanni Ortuño



En una carta enviada el 16 de noviembre al vicepresidente del Estado, Edmand Larra, el gobierno del presidente Rodrigo Paz hace conocer que Ortuño fue designado embajador de Bolivia en EEUU y pide que el Senado defina sobre su nominación. La nota fue enviada el mismo día en que la administración de Washington hizo conocer sobre su representante para Bolivia.



La nota señala que el ciudadano “Giovani Domingo Ortuño Camacho (es) propuesto para ejercer funciones como Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante los Estados Unidos de América, con sede en Washington D.C.”



Ortuño es un empresario boliviano del área de telecomunicaciones y presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). En marzo próximo concluye la gestión de su segundo mandato al frente de la organización.



Como presidente de la CEPB mantuvo una propuesta de diálogo con el gobierno de Luis Arce Catacora, rompiendo la relación fría que hubo con la administración de Evo Morales. A su vez Ortuño logró una relación cercana con el gobierno de Rodrigo Paz.



Ortuño también preside la empresa de telecomunicaciones AXS Bolivia.

Kara Frederick



Frederick era directora del Centro de Política Tecnológica de la Fundación Heritage, una institución conservadora de estudios sobre el impacto de las tecnologías emergentes y de las grandes empresas tecnológicas.



Trabajó en el Comando de Guerra Especial Naval y fue durante seis años analista antiterrorista del Departamento de Defensa.



Frederick tiene una trayectoria profesional vinculada principalmente a la inteligencia, el contraterrorismo, la seguridad nacional y las políticas tecnológicas.



Trabajó durante seis años como analista antiterrorista del Departamento de Defensa, donde también estuvo vinculada a operaciones especiales y fue enlace con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).



Posteriormente participó en la creación y dirección del programa de análisis de seguridad antiterrorista de Facebook y fue investigadora del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS).



Entre 2021 y enero de 2025 dirigió el Centro de Política Tecnológica de Heritage, desde donde priorizó sus investigaciones en la competencia tecnológica con China, la privacidad digital y la seguridad nacional.

Señal positiva



Para el analista internacional, Álvaro del Pozo el restablecimiento de relaciones entre EEUU y Bolivia representa una señal positiva para ambos gobiernos.



Entrevistado por Urgente.bo, Del Pozo asegura que este acercamiento diplomático abre nuevas oportunidades para el país, principalmente en materia de inversiones, mercados empresariales y cooperación bilateral, después de 18 años de distanciamiento.



Por su lado, el internacionalista Jorge Luis Palenque va más lejos y asegura que la designación Frederick podría aportar información de inteligencia para definir una estrategia respecto al expresidente Evo Morales y su permanencia en el Chapare, en entrevista con Urgente.bo.



Con la llegada de Frederick, el analista identificó dos posibles escenarios con respecto al expresidente. El primero sería mantenerlo aislado en el Chapare, que podría ser conveniente, ya que Evo no representaría un problema político en dicha situación.



“Es imperativo analizar la situación a la que podría estar sometido Evo Morales. Hay dos caminos: pueden dejar las cosas como están, porque tener a Evo Morales aislado, arrinconado en el Chapare, es de alguna manera beneficioso, porque no genera problemas; pero también puede ser que se esté tratando de llevar adelante una acción para buscar capturarlo”, indicó Palenque.



El segundo escenario, según el internacionalista, podría representar una ventaja política para el presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien es presionado sobre la detención de Morales.



Palenque abrió la posibilidad de que Frederick desempeñe un papel relacionado a labores de inteligencia, incluso, podría proporcionar información para una estrategia sobre el exmandatario y la situación del Chapare.