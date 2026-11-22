Un equipo de reconocimiento del Ejército, junto a personal de Direna y bomberos forestales, se desplazó hacia la comunidad de Piso Firme, en Santa Cruz, para evaluar el incendio forestal registrado en el sector de Bajo Paraguá, informó el Ministerio de Defensa.

El personal realizará un reconocimiento terrestre y aéreo para determinar la magnitud del fuego y evaluar posibles operaciones helitransportadas de descarga de agua mediante el sistema Bambi Bucket.

Guardaparques del Sernap mantienen el monitoreo de la zona, mientras se coordinan acciones interinstitucionales para contribuir a la mitigación del incendio y proteger la flora y fauna del área protegida.

El Ministerio de Defensa mantiene el seguimiento de la emergencia y coordina acciones para proteger el patrimonio natural de Bolivia