El expresidente Evo Morales cuestionó hoy al presidente Rodrigo Paz al considerar que existe un silencio frente a las denuncias de presuntas presiones políticas y hechos de corrupción en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

“Habiendo tanta prueba, no dice nada Rodrigo Paz”, señaló Morales en su programa radial, al referirse a las revelaciones que involucran a diputados oficialistas que presuntamente presionaron a la exdirectora de la Aisem, Daniela Quiroga, para contratar personal.

Durante sus declaraciones, Morales retomó la expresión que Paz utilizaba para cuestionar el funcionamiento del Estado y planteó que la situación actual refleja un escenario distinto. “Tanto decía Rodrigo Paz, Estado tranca, Estado cloaca. Yo diría ahora, si esa es su posición, Estado tranca a Estado mafia, es mafia”, manifestó.

En días pasados, la exdirectora de la Aisem denunció que recibió presiones para incorporar a la entidad estatal a personas allegadas a determinados sectores políticos, involucrando a los parlamentarios oficialistas Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Oscar García, incluso advirtiendo que existe una oficina en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo para concrtar reuniones.

La existencia de ese espacio fue reconocida por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien explicó que está destinado a la coordinación con distintas autoridades, entre ellas diputados, senadores y alcaldes.

Morales también hizo referencia a la posibilidad de que la exdirectora busque acogerse a la figura de testigo protegido y entregue información contenida en su teléfono celular, donde también existen audios que involucran a los parlamentarios.

Por su parte, Gálvez aseguró que el Gobierno no protegerá a ninguna de las personas involucradas, aunque evitó emitir condenas anticipadas y sostuvo que corresponde al Ministerio Público y a la Justicia esclarecer las denuncias.