Personal de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) realizó este domingo un segundo reconocimiento aéreo sobre el sector de Piso Firme, en Santa Cruz, para evaluar la situación de los incendios forestales y establecer las condiciones para las operaciones de respuesta.

Según el reporte de esa cartera de Estado, la observación se efectuó a bordo de la aeronave de ala fija FAB-046, durante aproximadamente tres horas.

En el sobrevuelo se identificaron tres columnas de humo, una de magnitud media y dos de mayor consideración, ubicadas a unos 20 kilómetros al suroeste de Piso Firme. El área afectada comprende principalmente pajonales, con sectores de cobertura boscosa comprometidos.

El capitán de navío William Suárez, de la UMEE, informó que el fuego se encuentra en áreas de pastizales y avanza hacia el sur.

“Hoy (domingo) realizamos un segundo reconocimiento por el sector de Piso Firme. Se ha observado que este incendio se encuentra actualmente en pastizales y con destino hacia el sur. Queremos evitar que esto llegue a bosques más grandes”, remarcó al referirse a la necesidad de contener su propagación.

Como medida de respuesta, la UMEE tiene previsto utilizar helicópteros equipados con el sistema para realizar operaciones de extinción desde el aire. Suárez precisó que “a partir de mañana lunes se tiene previsto utilizar helicópteros con Bambi Bucket para poder sofocar por aire”.

En tierra también se prevé la intervención de personal militar y cuadrillas especializadas. Según el capitán, participan la Base Naval Ramón Darío Gutiérrez y el Regimiento 10 “Gral. Warnes”, con diferentes equipos de bomberos forestales que trabajarán para sofocar los incendios.

“Asimismo, por tierra se encuentran la Base Naval Ramón Darío Gutiérrez y el Regimiento 10 Warnes, con diferentes cuadrillas de bomberos forestales, quienes trabajarán para sofocar estos incendios”, precisó el jefe militar.

El reporte técnico del reconocimiento advierte que las condiciones del terreno dificultan el acceso terrestre.

“No se identificaron caminos definidos para el ingreso de brigadas terrestres”, señala el documento, que estima entre cinco y seis horas de desplazamiento a pie desde Piso Firme.

La UMEE y las Fuerzas Armadas mantienen el monitoreo de los eventos adversos y coordinan las acciones para evitar que el fuego alcance áreas de bosque de mayor extensión.