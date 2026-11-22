¿Qué se viene luego de que Bolivia y Estados Unidos (EEUU) han oficializado la reposición de embajadores en sus respectivas capitales?



En los últimos meses ha sido más que evidente el fuerte espaldarazo que el Gobierno de Donald Trump le ha dado al presidente Rodrigo Paz, ya sea a través de sus voceros del Departamento de Estado o del recientemente bloque denominado Escudo de las Américas conformado por EEUU y Gobiernos de América Latina que comulgan con el credo ideológico de Trump. Rodrigo Paz es miembro del bloque.



Por el contenido de los discursos del Secretario de Estado, Marco Rubio, los comunicados de prensa del Departamento de Estado y los manifiestos del Escudo de las Américas se puede deducir qué quiere EEUU de Bolivia.



Y entre los temas recurrentes están la lucha contra el trafico de drogas, contra los “narcoterroristas”, reducción de cultivos de coca, combate a la corrupción y trabajo coordinado con los otros miembros del Escudo de las Américas.



EEUU también quiere extradición de traficantes como el caso de Sebastian Marset, apo yo para actuar en bloque en foros internacionales y apego a las medidas y lineamientos del Fondo Monetario Interncional y otros organismos.







Felicitaciones



El pasado 16 de septiembre de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nota de prensa titulada “Determinación presidencial para el año fiscal 2027 respecto a los principales países en el tránsito de drogas o en la producción de drogas ilícitas”.



En la nota, el Gobierno de Estados Unidos menciona la situación de varios países del mundo y su relación con el tráfico de drogas y también recomienda qué deberían hacer estos países con relación al narcotráfico.



Sobre Bolivia, dice “tras décadas de gobiernos socialistas ineficaces, EEUU acogió con beneplácito la decisión democrática del pueblo boliviano en las elecciones de 2025 y la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre EEUU y Bolivia bajo la presidencia de Rodrigo Paz”.



La nota realza que la cooperación entre los dos países “entre nuestras fuerzas del orden para combatir la producción ilícita de drogas y las redes delictivas”.



Asimismo destaca que la extradición por parte de Bolivia del “narcoterrorista Sebastián Marset a EEUU en marzo de 2026 puso de relieve nuestra creciente amistad y cooperación, y evitó que uno de los narcotraficantes más notorios de nuestro hemisferio enviara más drogas a las comunidades estadounidenses”.



Pero no todo es elogio de parte de EEUU a Bolivia, también hace observaciones.



“El nuevo Gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó bajo el mandato del Gobierno anterior. La corrupción en Bolivia sigue facilitando el tráfico de drogas y obstaculizando las investigaciones”, dice el manifiesto.



Y continúa “Si Bolivia puede demostrar avances en la reducción de la producción de drogas ilícitas durante el próximo año y lograr progresos sustanciales en la lucha contra la corrupción endémica que debilita al país, consideraré revisar su calificación de haber fallado en cumplir de forma demostrable sus compromisos contra las drogas”, dice el departamento de Estado de EEUU.



En ese informe también pone a Bolivia como país que no han cumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses ni con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico ni con la adopción de las medidas contra el narcotráfico exigidas”.



Menciona también que para EEUU “es vital” la atención a Bolivia.



Reunión Paz-Rubio



El 21 de septiembre de este año, Rubio se reunió con Rodrigo Paz



Según el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Tommy Pigott, Rubio destacó que Bolivia es un socio regional de vital importancia. “EEUU recibe con beneplácito los continuos esfuerzos del presidente Paz por estabilizar la economía boliviana, entre otros, mediante el apoyo del FMI, la financiación adicional de bancos multilaterales y las reformas en los sectores del combustible, la minería y la energía, que fortalecerán el clima para la inversión en Bolivia”.



Según la nota de prensa del Departamento de Estado, Rubio y Paz también abordaron la cooperación en materia de seguridad regional, en particular contra los narcoterroristas, y el apoyo continuado a la estabilidad política de Bolivia.

Escudo de las Américas



En el marco de la reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, con los jefes de Estado y ministros de Exteriores de los países que forma parte del Escudo de las Américas (Bolivia es parte) el pasado 22 de septiembre en Nueva York, el funcionario norteamericano dijo que “uno de los avances más emocionantes en nuestra región durante los últimos dos años ha sido la aparición de líderes fuertes comprometidos con el desafío de hacer frente al terrorismo transnacional, que supone una enorme amenaza para todos nosotros”.



Según Rubio, se trata de grupos que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando se limitaban a ser simples carteles de la droga involucrados en actividades ilícitas, hoy en día estos grupos son sofisticados.



“En muchos casos rivalizan con el Estado en cuanto a los recursos de que disponen, ya sean financieros, militares o incluso en materia de recopilación de información de inteligencia. Y lo fundamental es que son transnacionales. Cruzan, no reconocen fronteras, y operan en múltiples países, en conexión y coordinación entre ellos”, sentenció Rubio.



Dicho lo anterior, Rubio concluyó que, “si los enemigos de la paz se coordinan, también debemos coordinarnos aquellos de nosotros que tenemos la obligación de proteger a nuestra población y la soberanía de nuestros países”.



Rubio dijo a los países miembros del Escudo de las Américas que se trata también de las oportunidades de colaborar en los ámbitos económico y diplomático “para hablar con una sola voz, al unísono, sobre cuestiones que nos unen, y para poder, por ejemplo, votar de forma coordinada en los foros internacionales y aunar nuestros recursos diplomáticos con el fin de actuar de manera concertada en defensa de los intereses comunes ”, dijo Rubio.

Apoyo a Paz



Finalmente, el 1 de octubre de 2026 el Escudo de las Américas le da su apoyo pleno al Gobierno de Rodrigo Paz



Dice el texto: “Los Gobiernos del Escudo de las Américas aplauden al Gobierno de Bolivia por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas a los facilitadores. Los países alientan a Bolivia a continuar con la investigación y el enjuiciamiento de estas redes. Las recientes acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico envían un mensaje poderoso: el Gobierno de Bolivia y los demás países parte del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue.”