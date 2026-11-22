Conservación y Desarrollo de la Fauna (Codefauna) rescató más de 500 catitas (cotorras), muchas de ellas que ni siquiera habían abierto los ojos, durante un operativo realizado en Villa Montes, en el departamento de Tarija.

“Hemos tenido la tristeza de decomisar una gran cantidad de catas, algunas que están recién eclosionadas del huevito y otras que están con plumas, pero de cierta manera hay leyes que nos ampara que no podemos comercializar”, afirmó el responsable de Codefauna, Fernando Pedriel, en contacto con la prensa local.

Detalló que el trabajo de control se desarrolló la noche del jueves en inmediaciones de la Filial 12 de Agosto. Se detectó inicialmente una camioneta; luego, se encontró un Toyota Ipsum que intentó escapar y fue perseguido.

“Aquí podemos apreciar el daño que hacen a la fauna, aquí ni siquiera han abierto los ojos. La verdad es una pena lo que esta gente hace sin tener un poco de cuidado, cariño a nuestra fauna, obviamente que esto tiene que ser castigado”, lamentó Pedriel.

Un técnico que participó en la intervención contó a los medios que dentro del vehículo encontraron alrededor de 10 cajas repletas de aves y pescado. Detalló que las mismas estaban colocadas unas sobre otras y, durante la fuga, los ejemplares de la parte inferior quedaron aplastados y algunos fallecieron.

Ante este hecho, el responsable de Codefauna llamó a la reflexión a las autoridades judiciales para hacer cumplir la normativa vigente y aseguró que se hará un informe técnico para seguir con el proceso legal que corresponde.

“Por la gran cantidad, estamos viendo la posibilidad de trasladarlo a Tarija, estamos conectándonos con ellos y necesitamos ver su alimentación, cuidado y significa tiempo”, reconoció, a tiempo de aclarar que en este Cofadena cuentan con tan solo tres personas trabajando.