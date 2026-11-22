El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió a Diego Ávila, titular de la Cámara de Senadores, y Roberto Castro, presidente de la Cámara de Diputados, en un encuentro en el que destacó el inicio de la “reanudación de los vínculos diplomáticos” entre su país y Bolivia.

“Fue un gran honor y resultó profundamente conmovedor recibir a la primera delegación de legisladores bolivianos que visita Israel en más de dos décadas, una iniciativa coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel”, señaló Herzog en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario israelí envió un mensaje al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el que expresó su agradecimiento por “su liderazgo en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones”.

El mandatario señaló que “existe un enorme potencial de cooperación en beneficio de ambos pueblos en áreas como la agricultura, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, la innovación, la salud y muchos otros ámbitos”.

“Bolivia posee una larga y profunda historia de amistad con Israel y el pueblo judío”, señala el mensaje.